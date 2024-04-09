Депутата Заксобрания Красноярского края Глискова обвинили в коррупции
Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Центральный районный суд города Красноярска уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова за получение взятки. Об этом 9 апреля сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.
Прокуратура сообщает, что экс-депутат Глисков обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).
По версии следствия, с марта по май 2017 года Глисков через посредника якобы потребовал у замруководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации взятку в 5 млн рублей. За деньги он якобы пообещал «покровительство и действия и бездействия в пользу взяткодателя». В общей сложности Глискову был передан 1 млн рублей из этой суммы.
В свою очередь, обвиняемый вину не признает и считает предъявленное обвинение «расплывчатым и неконкретным».
Ранее, 1 апреля, суд в Москве приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей бывшего замглавы столичного ГУ МЧС Сергея Зотова. Его признали виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), и еще двух, предусмотренных ч. 1 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).
До этого, 28 марта, директора структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова арестовали по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, занимая пост директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе, Сахаров обвиняется по факту получения взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ.