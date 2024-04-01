Суд приговорил к 2,5 года лишения свободы бывшего замглавы ГУ МЧС по Москве

Суд в Москве приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей бывшего замглавы столичного ГУ МЧС Сергея Зотова, сообщили 1 апреля в пресс-службе ГСУ СК по столице.

Он признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), и еще двух, предусмотренных ч. 1 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

Зотов будет отбывать назначенный срок заключения в исправительной колонии общего режима, уточняется в Telegram-канале ведомства.

Как указано, ранее суд также вынес приговор в отношении второго фигуранта уголовного дела. Его имя не называется.

Зотова задержали в декабре 2022 года по подозрению в получении взятки. В том же месяце Пресненский суд Москвы отправил Зотова в СИЗО.