В 28 регионах начался сезон активности змей

Змеи уже проснулись в Татарстане, Марий Эл, Кировской, Костромской, Липецкой, Волгоградской, Тамбовской, Курганской областях и еще минимум 20 регионах, подсчитали «Известия» на основе сообщений региональных СМИ и местных ведомств. В некоторых из них уже зафиксированы нападения рептилий на людей и животных. Такие инциденты произошли, например, в Ростовской и Ивановской областях.

«В этом году змеи проснулись раньше из-за аномально теплой погоды. Обычно рептилии просыпаются в конце апреля – начале мая», — объясняет зоолог Михаил Веревкин.

Эксперт также рассказал, что наиболее распространенные для России ядовитые змеи — гадюки. Летальность от их укусов составляет 1–2%, добавила врач-хирург лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

По ее словам, яд этих змей может вызвать нарушения в работе сердца, почек, центральной нервной системы и приводит к судорогам, параличу, нарушению дыхания, глотания и речи.

Эксперты напомнили, что перед прогулкой нужно надевать плотную одежду и высокие сапоги, а также смотреть под ноги и при встрече змеи не совершать резких движений.

Если же змея напала, опрошенные изданием эксперты не рекомендуют отсасывать яд, накладывать жгуты и повязки и призывают пострадавших незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Эти рекомендации распространяются и на людей, и на животных.

Руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева отметила, что реакция на укус змеи может отличаться в зависимости от вида пресмыкающегося, количества впрыснутого яда и индивидуальных особенностей пострадавшего.

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Пора, уж: в России начался сезон активности змей