Пора, уж: в России начался сезон активности змей

Сезон активности змей уже начался во многих регионах России. Есть данные о нападениях на людей и животных. Опрошенные «Известиями» эксперты рекомендовали при встрече со змеей не совершать резких движений, а собираясь в лес, надевать плотную одежду и резиновые сапоги, которые не сможет прокусить рептилия, и брать с собой антигистаминные средства, чтобы предотвратить аллергический приступ в случае укуса. И, конечно же, необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью.

Ранний подъем

Период активности змей может смещаться в зависимости от погодных условий, рассказал «Известиям» зоолог Михаил Веревкин. По его словам, в этом году во многих регионах потеплело раньше обычного, поэтому змеи уже вышли из спячки.

Первое время они зачастую не отходят от зимовочных нор, а лишь выползают погреться, отметил Веревкин.

— Но когда устанавливается теплая погода, они начинают расползаться, — сказал он.

Эксперт сообщил, что встретив змею, лучше не совершать резких движений — это поможет предотвратить нападение рептилии.

Традиционно раньше всех вышли из спячки змеи в Южном федеральном округе. Например, в Волгоградской области — еще в конце марта, сообщили местные СМИ. Встретить рептилий можно не только в лесах, но и в парках и на безлюдных пустырях. Замечали их и на дачных участках.

А в Астраханской области в начале апреля змея забралась в квартиру в жилом доме, впрочем, это был безобидный уж — это установили спасатели, которых вызвали перепуганные жители. Такой же случай, когда рептилию нашли в квартире, произошел в Краснодарском крае.

Первые укусы

Самые распространенные в России ядовитые змеи — гадюки. От их укусов в этом году уже пострадали жители нескольких регионов.

Так, в Калужской области гадюка укусила молодого человека 20 лет, рассказал в соцсетях врач Калужской областной клинической больницы скорой медицинской помощи Алан Цкаев.

— От змеиного укуса у пациента отекли два пальца на левой кисти, образовался отек предплечья и средней трети плеча, а на ладони началось отмирание тканей. Кроме того, молодой человек испытывал выраженные симптомы общей интоксикации, — указал врач. — Состояние молодого человека уже стабилизировано, купированы интоксикация и болевой синдром. Сейчас он продолжает лечение.

Первый с начала года укус змеи зафиксирован в Ростовской области — госпитализирован 25-летний мужчина.

А в Ивановской области гадюки напали на собак. О пробуждении змей предупреждают друг друга местные жители в социальных сетях.

В пресс-службе МЧС России не ответили на запрос «Известий» о том, следят ли в ведомстве за тем, где уже проснулись змеи, и начали ли рассылать памятки регионам о нормах поведения при встрече с рептилиями.

Как избежать укусов змей

По данным Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, в России насчитывается более 50 видов змей, из них опасны 11. Наиболее часто встречаются гадюка обыкновенная, степная, носатая, кавказская, гюрза и песчаная эфа.

— Укус гадюки чаще всего не смертелен: летальность составляет 1–2%. Но тем не менее яд гадюки очень опасен, — рассказала «Известиям» врач-хирург лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

Руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева сообщила, что реакция на укус змеи может отличаться в зависимости от вида пресмыкающегося, количества впрыснутого яда и индивидуальных особенностей пострадавшего.

— Яд может вызвать нарушения в работе сердца, почек, центральной нервной системы, что может привести к судорогам, параличу, нарушению дыхания, глотания, речи. Насколько тяжелыми будут осложнения, зависит от глубины и места укуса: если змея укусила в голову, шею или туловище, последствия будут более тяжелыми, — отметила Нина Зубова.

Ядовитые змеи не нападают на человека первыми — они делают это только для защиты, если их случайно потревожили, напомнила эксперт.

Михаил Веревкин отметил, что отличить ядовитую змею от безобидной можно, только ознакомившись с фото рептилий и запомнив их отличительные черты. Екатерина Терентьева рекомендовала перед прогулкой жителям различных регионов выяснить, какие виды змей обитают у них и опасны ли они.

— Отправляясь в места, заросшие кустарником, надевайте закрытую обувь и длинные брюки — это поможет защитить ноги от укусов змей. Постарайтесь не сходить с тропинок, чтобы уменьшить вероятность встречи с пресмыкающимися. Если вы решили сделать привал, исследуйте выбранное место, — посоветовала она.

Главный внештатный токсиколог департамента здравоохранения Москвы Анастасия Симонова также рекомендовала брать с собой в лес антигистаминные лекарства на случай укуса змеи.

Первая помощь

Михаил Веревкин напомнил, что после укуса змеи ни в коем случае нельзя отсасывать яд. Он рекомендовал сразу же после инцидента обращаться за медицинской помощью.

— Пострадавшему желательно не пить и не есть до оказания медпомощи, — добавила Екатерина Терентьева.

Эксперт сообщила, что важно обеспечить пострадавшему неподвижность, чтобы замедлить распространение яда.

— Если змея укусила в руку, необходимо снять браслеты, кольца, часы, поскольку в месте укуса быстро развивается отек. По возможности поднимите пораженную конечность выше уровня сердца, — рассказала она.

Также, по ее словам, не стоит использовать лед и холодные компрессы, поскольку это может привести к обморожению тканей. На пораженную область нельзя накладывать повязку, так как это усилит отек.

Когда пациента привозят в стационар, ему проводят комплексную терапию, которая зависит от степени тяжести его состояния, рассказала Анастасия Симонова.

— Если мы имеем дело с гадюкой, то в этом случае проводится симптоматическое лечение, обрабатывается место укуса, вводятся антигистаминные и при необходимости гормональные средства, инфузионные растворы с целью детоксикации и обезболивания, — перечислила она.

При наличии показаний специалисты могут выполнить и антидотную терапию, в которую входит сыворотка против яда гадюки, применить физиотерапевтические методы, например, волновую биомеханотерапию.

Если же змея покусала животное, то нужно доставить питомца как можно быстрее в отделение реанимации ветеринарной клиники, рассказала ветеринарный врач-хирург и терапевт общей практики Екатерина Гуляева.

— Пострадавший зверь должен находиться под наблюдением ветеринарного врача в течение суток, — добавила она. — Можно дать жаропонижающее или обезболивающее, но только под контролем ветврача.

Также, по ее словам, не нужно, как и в случае оказания первой помощи человеку, накладывать животному жгут или повязки и выдавливать яд.