Разработчики FPV-дронов «Пиранья» создали мультичастотную систему связи

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) больше не сможет помешать полету FPV-дронов «Пиранья», так как компания разработала мультичастотную систему связи. Об этом «Известиям» рассказал руководитель по связям с общественностью СКБ «Пиранья», чей БПЛА уничтожил первый в зоне СВО танк Abrams.

«Эта система позволяет переключать радиоканалы прямо в полете, в зависимости от потребностей оператора. Разработка осуществлена на нестандартных частотах, что дает еще большее преимущество перед противником», — отметил он.

Функция противодействия средствам РЭБ, безусловно, полезна и существенно расширяет возможности беспилотных летательных аппаратов, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

«Первоначально эти БПЛА работали в достаточно тепличных условиях, так как средства радиоэлектронной борьбы не были рассчитаны на них. Потом, естественно, всё поменялось. Сейчас на каких-то одиночных частотах держать дрон практически бесполезно, поскольку все эти частоты знают и на их подавление работают», — объяснил он.

По словам представителя разработчика, с помощью усовершенствованных антенн FPV-дрон «Пиранья» способен добиться увеличения дальности полета до 30 км. Это дает большую глубину поражения и обеспечивает большую безопасность оператора.

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Переменная частота: дрон «Пиранья» стал неуловим для РЭБ