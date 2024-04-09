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Суд в Москве заочно арестовал криминального авторитета Тбилисского

Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского (Якова Измайлова). Об этом 8 апреля сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.

Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также по статье об уклонении от административного надзора или неоднократном несоблюдении установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Измайлову меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.

Согласно данным следствия, Измайлов занимал высшее положение в преступной иерархии с 1992 года. В 2015 году криминальный авторитет был осужден в Москве за хранение наркотических веществ и до 2018 года отбывал наказание в колонии особого режима.

Срок ареста будет исчисляться с момента задержания Тбилисского на территории России или его экстрадиции в страну. Измайлов объявлен в международный розыск. За занятие высшего положения в преступной иерархии криминальному авторитету грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Ранее, 27 февраля, сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело по факту создания в Смоленской области в 1990-х годах организованной преступной группировки (ОПГ). Уточнялось, что организатор ОПГ и 11 ее членов уже арестованы.

6 декабря в Санкт-Петербурге задержан 41-летний Ираклий Булискерия, более известный в соответствующих кругах как вор в законе Ика Гальский. Сообщалось, что криминальный авторитет, предположительно, был одним из участников массовой драки, которая произошла в феврале в одном из петербургских отелей.

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