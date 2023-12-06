В Санкт-Петербурге задержан криминальный авторитет

В Санкт-Петербурге задержан 41-летний Ираклий Булискерия, более известный в соответствующих кругах как вор в законе Ика Гальский. Об этом 6 декабря сообщили в МВД по региону.

Уточняется, что Булискерия был задержан накануне, 5 декабря. Его доставили в следственный отдел по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.

Отвечая на вопросы правоохранителей, Булискерия заявил, что он якобы не знает о причине задержания.

Среди прочего телеканал «78» сообщает, что криминальный авторитет, предположительно, был одним из участников массовой драки, которая произошла в феврале в одном из петербургских отелей.

Ранее, 14 сентября, сообщалось о возбуждении уголовного дела по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») в отношении 50-летнего россиянина. По сведениям источника «Известий», речь шла о Якове Измайлове 1973 года рождения, также известном как Тэко Тбилисский.