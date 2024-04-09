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В учебных заведениях России начнут готовить нянь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В программах российских образовательных учреждений может появиться практический модуль в виде профессиональной квалификации «няня». Об этом говорится в решении комитетов Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и по молодежной политике. Документ, который есть в распоряжении «Известий», был подготовлен по итогам совместного заседания парламентариев и представителей Минтруда, Минобразования и Минпросвещения.

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«Министерству просвещения совместно с Министерством труда и социальной защиты предусмотреть практический модуль в виде профессиональной квалификации «няня» (работник по присмотру и уходу за детьми) в рамках проектирования программы «Семьеведение» для разных уровней образовательных организаций», — говорится в документе.

Такое решение за подписью главы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ) и руководителя комитета по молодежной политике Госдумы Артема Метелева («Единая Россия») направили в указанные ведомства.

«Эта профессия сегодня очень востребована. Мы считаем, что она вызовет интерес у студентов, особенно у тех, кто уже имеет детей. Поэтому мы вышли с предложением создания специального обучающего модуля. Он всегда пригодится будущим родителям», — пояснила «Известиям» Нина Останина.

Инициативу поддерживают в комитете Госдумы по просвещению. В настоящее время готовится обращение с аналогичным предложением на имя главы кабмина Михаила Мишустина, сообщила «Известиям» первый зампред комитета Яна Лантратова.

«Появление в учебной программе специального практического модуля стало бы положительным решением, выгодным и семьям, ищущим няню, и молодым людям, желающим таким образом войти в профессию. Сегодня множество учащихся старших классов или студентов подрабатывают уходом за детьми без какой-либо специальной подготовки», — заявила депутат.

По ее словам, в настоящее время огромная часть таких услуг находится в теневом секторе. Родители, приглашая няню, зачастую не имеют никакой достоверной информации о ее опыте, профессионализме и состоянии здоровья, подчеркнула она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детсадовое товарищество: в учебных заведениях РФ начнут готовить нянь

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