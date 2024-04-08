Один человек погиб при детонации газового баллона в Нижегородской области

Один человек погиб в результате детонации газового баллона в грузовом автомобиле на автозаправке в Нижегородской области. Об этом 8 апреля сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

«В 21:00 поступило сообщение о детонации газового баллона в грузовом автомобиле, без последующего горения, на территории автозаправочной станции на улице Парковая в городе Павлово. В результате происшествия погиб водитель автомобиля, мужчина, личность устанавливается», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Повреждения и разрушения на территории автозаправки отсутствуют. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее, 1 апреля, стало известно, что на улице Лобачевского на западе Москвы произошла разгерметизация газового баллона в грузовом автомобиле «Газель» с последующим возгоранием на площади 8 кв. м. Судя по опубликованным в видеокадрам, мощный взрыв прогремел в момент, когда пожарный неподалеку разматывал шланг для подачи воды. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.