Участникам СВО предлагают бесплатно раздать по гектару земли

Участникам специальной военной операции (СВО) предлагают бесплатно раздать землю площадью до 1 га в одни руки. Как выяснили «Известия» 9 апреля, такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией «Справедливая Россия – За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

«В соответствии с настоящим проектом федерального закона предлагается предоставить гражданам РФ из числа ветеранов боевых действий, осуществлявших выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик (с 24 февраля 2022 года), в безвозмездное пользование земельный участок, площадь которого не превышает 1 га, находящийся в государственной или муниципальной собственности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия».

В документе отмечается, что такая земля может быть предоставлена однократно в любом субъекте за исключением земельных участков, располагающихся в Республике Крым; городах федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь; Московской области, Калининградской области, а также субъектах Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа.

«Конечно же, это должны быть ликвидные земли. Нельзя сваливать на головы людей гектар в чистом поле, чтобы потом они брали кредиты и обустраивали землю за свои собственные деньги. Эти участки должны быть пригодны для индивидуального жилищного строительства, а значит, от региональных и муниципальных властей потребуется создать для этого все необходимые условия», — отметил в разговоре с «Известиями» Сергей Миронов.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что эксперты РАН предложили создать в России новый нацпроект для поддержки участников СВО под названием «Забота государства — защитникам Родины». Отмечалось, что выделение отдельной программы покажет приоритетность помощи ветеранам и обеспечит долгосрочные социальные гарантии. Главы профильных комитетов Госдумы согласились, что меры поддержки военнослужащих нужно систематизировать. Сейчас действует множество разных льгот — их стоит объединить в одном нацпроекте, отметили они.

После, 2 апреля, депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон об освобождении участников СВО от уплаты процентов по кредиту в случае, если они воспользовались льготным периодом. При этом отмечалось, что освобождение от уплаты процентов не распространяется на членов их семей и не применяется для ипотечных кредитов.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.