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ГД приняла закон об отмене процентов на время кредитных каникул для участников СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госдума 2 апреля приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по кредиту в случае, если они воспользовались льготным периодом. При этом освобождение от уплаты процентов не распространяется на членов их семей и не применяется для ипотечных кредитов.

Как сообщила пресс-служба председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, депутат назвал законопроект очень важным. Он напомнил, что по действующему законодательству участник СВО может обратиться в банк или к другому кредитору с требованием об оформлении льготного периода. За время этого периода начисляются проценты, составляющие две трети от среднерыночного значения.

Согласно закону, эти граждане освобождаются от уплаты процентов: 50% связанных с этим расходов берет на себя государство, оставшиеся 50% будут нести финансовые организации или другие кредиторы. По кредитным договорам, за исключением ипотечных, по которым участники СВО воспользовались льготным периодом в соответствии с Федеральным законом № 377-ФЗ, проценты уплате не подлежат и по окончании льготного периода обязательства по уплате таких процентов прекращаются.

Однако, если в течение льготного периода обязательства по кредитному договору исполнялись досрочно, уплаченные деньги не могут быть направлены кредитором в счет погашения процентов, но только в погашение основной суммы долга. При этом, если объем уплаченных во время кредитных каникул средств превышает объем обязательств по кредитному договору, рассчитанным без учета суммы процентов, разница должна быть возвращена заемщику.

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Ранее, 28 сентября 2022 года, Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции. Документ определяет порядок предоставления заемщикам льготного периода, в течение которого можно приостановить или уменьшить платежи по кредитам.

24 февраля 2022-го Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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