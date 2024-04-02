ГД приняла закон об отмене процентов на время кредитных каникул для участников СВО

Госдума 2 апреля приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по кредиту в случае, если они воспользовались льготным периодом. При этом освобождение от уплаты процентов не распространяется на членов их семей и не применяется для ипотечных кредитов.

Как сообщила пресс-служба председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, депутат назвал законопроект очень важным. Он напомнил, что по действующему законодательству участник СВО может обратиться в банк или к другому кредитору с требованием об оформлении льготного периода. За время этого периода начисляются проценты, составляющие две трети от среднерыночного значения.

Согласно закону, эти граждане освобождаются от уплаты процентов: 50% связанных с этим расходов берет на себя государство, оставшиеся 50% будут нести финансовые организации или другие кредиторы. По кредитным договорам, за исключением ипотечных, по которым участники СВО воспользовались льготным периодом в соответствии с Федеральным законом № 377-ФЗ, проценты уплате не подлежат и по окончании льготного периода обязательства по уплате таких процентов прекращаются.

Однако, если в течение льготного периода обязательства по кредитному договору исполнялись досрочно, уплаченные деньги не могут быть направлены кредитором в счет погашения процентов, но только в погашение основной суммы долга. При этом, если объем уплаченных во время кредитных каникул средств превышает объем обязательств по кредитному договору, рассчитанным без учета суммы процентов, разница должна быть возвращена заемщику.

Ранее, 28 сентября 2022 года, Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции. Документ определяет порядок предоставления заемщикам льготного периода, в течение которого можно приостановить или уменьшить платежи по кредитам.

24 февраля 2022-го Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.