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Тело младенца нашли в пластиковом контейнере у гаражей в Туле

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Фото: СК РФ/tula.sledcom.ru
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В Туле в гаражном кооперативе обнаружили тело новорожденного в пластиковом контейнере. Об этом 8 апреля говорится в сообщении пресс-службы на сайте СУ СК России по Тульской области.

«По предварительным данным, 8 апреля 2024 года в гаражном кооперативе, расположенном на улице Сурикова в городе Туле, в пластиковом контейнере было обнаружено тело младенца без признаков жизни», — рассказали там.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Отмечается, что следователи и криминалисты устанавливают все детали происшествия, а ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления Владимира Усова.

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6 апреля столичный СК России сообщил, что в парке на востоке Москвы найдено тело новорожденного ребенка в пакете. Ведомство организовало доследственную проверку и собирается назначить судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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