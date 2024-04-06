В парке на востоке Москвы нашли тело новорожденного

На востоке Москвы в парке обнаружено тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет. Об этом столичный Следственный комитет (СК) России сообщил 6 апреля в своем Telegram-канале.

«6 апреля 2024 года в парке на востоке Москвы найдено тело новорожденного ребенка в пакете. Следователями и криминалистами столичного Следственного комитета осматривается место происшествия, устанавливаются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

Ведомство организовало доследственную проверку и собирается назначить судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 20 марта, следователи возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») после обнаружения двух тел младенцев на насосной станции в Новой Москве. Первый труп нашли 18 марта, второй — 19 марта. Погибшие дети женского пола. За расследованием следит прокуратура Троицкого и Новомосковского округов.