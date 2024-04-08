Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назначил Попова военным прокурором Московского военного округа
Мир
Французский политик Филиппо осудил Киев за удар по Запорожской АЭС
Общество
В Госдуме предложили запретить вкладывать рекламные материалы в почтовые ящики
Общество
Губернатор Оренбургской области провел встречу с жителями на фоне паводка
Происшествия
ЗАЭС сообщила об обезвреживании сбитого над шестым блоком дрона ВСУ
Мир
Reuters узнало о плане Филиппин начать переговоры с КНР по островам Наньша
Мир
РФ призвала всех членов международного сообщества принять заявку Палестины в ООН
Мир
В США призвали НАТО не принимать Украину в альянс ради мира
Общество
ФАС сообщила о росте количества жалоб застройщиков на 8% в 2023 году
Мир
Bloomberg спрогнозировало Индии статус самой быстрорастущей экономики к 2028 году
Мир
МИД РФ выразил беспокойство послу Эквадора из-за ситуации вокруг посольства Мексики
Мир
Британия продолжит продажу оружия Израилю после гибели работников WCK
Спорт
РФС отстранил от игр пятерых футболистов за ставки на матчи
Мир
Латвия в первом квартале увеличила экспорт зерна из РФ почти на 40%
Недвижимость
Эксперты сообщили о росте цен на жилье на вторичном рынке в Москве
Спорт
На Олимпиаде украинским спортсменам запретят фотографироваться с россиянами

РФС отстранил от игр пятерых футболистов за ставки на матчи

ТАСС: РФС отстранил от игр пятерых футболистов за ставки на матчи
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил пятерых игроков клуба «Леон» — Второй лиги дивизиона Б «Квант» из Обнинска Калужской области — из-за ставок на спорт. Об этом 8 апреля сообщил председатель комитета Андрей Стукалов.

«В марте произошли новые отстранения от футбола за ставки, на этот раз в поле зрения комитета по этике РФС в связи с нарушением регламента попали пять игроков команды Второй лиги «Квант» и один судья», — цитирует его ТАСС.

Стукалов особо отметил случаи Магомеда Исаева и Армена Авагяна. Первый спортсмен за два года имел оборот ставок в более чем 7 млн рублей.

«Авагян сделал более 10 ставок на матч своей команды. Он отказался сотрудничать с РФС», — подчеркнул специалист.

Он также указал, что ставочный оборот арбитра из Московской области Вячеслава Булая превысил 5 млн рублей. Он не стал сотрудничать с РФС, в итоге отстранен от футбольной деятельности на 10 лет.

«Треть стран - членов УЕФА — за разбан российских юношей»
Генсек РФС Максим Митрофанов — о допуске до соревнований наших сборных U-17, погодном коллапсе в последних турах РПЛ и возможности установки крыш на отечественных стадионах

В августе 2023 года комитет по этике отстранил бывшего игрока «Электрона» Романа Клюкина и бывшего футболиста «Пересвета» Максима Яковлева за ставки на матчи. Клюкин отстранен на 10 дел, Яковлеву запретили заниматься футболом пять лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024