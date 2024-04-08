РФС отстранил от игр пятерых футболистов за ставки на матчи
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил пятерых игроков клуба «Леон» — Второй лиги дивизиона Б «Квант» из Обнинска Калужской области — из-за ставок на спорт. Об этом 8 апреля сообщил председатель комитета Андрей Стукалов.
«В марте произошли новые отстранения от футбола за ставки, на этот раз в поле зрения комитета по этике РФС в связи с нарушением регламента попали пять игроков команды Второй лиги «Квант» и один судья», — цитирует его ТАСС.
Стукалов особо отметил случаи Магомеда Исаева и Армена Авагяна. Первый спортсмен за два года имел оборот ставок в более чем 7 млн рублей.
«Авагян сделал более 10 ставок на матч своей команды. Он отказался сотрудничать с РФС», — подчеркнул специалист.
Он также указал, что ставочный оборот арбитра из Московской области Вячеслава Булая превысил 5 млн рублей. Он не стал сотрудничать с РФС, в итоге отстранен от футбольной деятельности на 10 лет.
В августе 2023 года комитет по этике отстранил бывшего игрока «Электрона» Романа Клюкина и бывшего футболиста «Пересвета» Максима Яковлева за ставки на матчи. Клюкин отстранен на 10 дел, Яковлеву запретили заниматься футболом пять лет.