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В США пропавшую собаку нашли спустя восемь месяцев в 3,7 тыс. км от дома

АР: в США пропавшего пса нашли в 3,7 тыс. км от дома спустя восемь месяцев
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Фото: Associated Press
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В США собака, которая пропала прошлым летом в Сан-Диего (штат Калифорния), была найдена в пригороде Детройта (штат Мичиган), в более чем 3,7 тыс. км от места пропажи. Об этом пишет Associated Press.

Как сообщило агентство 6 апреля, полиция города Харпер Вудс отреагировала на звонок о бездомной собаке, забрала животное и связалась с зоозащитниками. Позже сотрудники приюта для бездомных животных благодаря чипу в холке пса с контактной информацией его хозяев смогли связаться с ними.

Выяснилось, что собака по кличке Мишка принадлежит семье Хоуман из Сан-Диего. Пес убежал с работы хозяина Мехрада Хоумана в июле 2023 года. По словам его жены, она расклеила тысячи листовок в попытках найти питомца, однако Мишку найти не удавалось.

«Мы думаем, что он был украден и продан, после чего оказался в Мичигане», — приводит агентство слава директора группы по защите животных Коринн Мартин.

Найденную трехлетнюю собаку осмотрела ветеринар. Она отметила, что Мишка был чистым и сытым, когда его обнаружили.

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В конце февраля в Карелии нашли собаку, которая пропала почти два года назад во время грозы. Хозяева не оставляли попыток найти питомца и очень переживали из-за его отсутствия, а когда его обнаружили, он узнал своих хозяев, радовался и облизывал.

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