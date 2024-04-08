Аналитик назвала правдоподобным прогноз о серьезном экономическом росте Индии

Индия может к 2028 году обогнать Китай по темпам экономического роста, сообщило агентство Bloomberg 8 апреля. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что этот прогноз выглядит достаточно правдоподобным.

Эксперт отметила, что Индия уже в 2023 году, по оценке Международного валютного фонда, обогнала Китай по темпам роста ВВП, хотя разница в темпах роста ВВП составила в пользу Индии не более процентного пункта.

«Темпы роста экономики Индии к 2028 году в 9% выглядят реальными, но нужно при этом учитывать и состояние мировой экономики тоже. Хотя замедление экономики Китая до 3,5% к этому же году выглядит слишком пессимистичным прогнозом, или, если предположить, что он реалистичен, это значит, что в мировой экономике к 2028 году будет либо спад, либо совсем микроскопический рост, да и у Индии, даже если она обгонит КНР по темпам роста, девятипроцентного роста точно не случится, а темпы увеличения ВВП будут, скорее всего, достаточно близкими друг к другу», — объяснила Мильчакова.

Аналитик обратила внимание на то, что Индия располагает большими запасами природных ресурсов, выходом к морю, большим количеством населения, причем достаточно молодого, а также потенциалом для роста городов, так как в настоящее время более 60% населения проживает в сельской местности и заняты в аграрном производстве. При этом в Индии, как и в КНР в начале XXI века, низкие зарплаты и высокая безработица. Это значит, что Индия может быть привлекательна для иностранных инвесторов из-за дешевой рабочей силы, как и Китай в начале века, уточнила эксперт.

«Также можно отметить, что в Индии делается ставка на строительство современной инфраструктуры, развитие технологий и массовое строительство жилья для переезжающих из деревень в города рабочих, а все эти факторы могут быть весьма существенными факторами быстрых темпов экономического роста», — добавила Мильчакова.

По ее словам, сочетание дешевой рабочей силы и высоких темпов роста в промышленности весьма привлекает международных инвесторов.

«Подобно тому, как в начале XXI века крупнейшие международные корпорации друг за другом открывали филиалы в Китае, теперь они смещают фокус на Индию, а некоторые, как, например, Apple, переводят бизнес из Китая в Индию. Но, возможно, что и у Индии через четыре-пять лет появится конкурент по темпам роста в виде Вьетнама, где тоже многочисленное население, выход к морю, запасы ресурсов и дешевая рабочая сила, а также — ставка государства на развитие инфраструктуры и современных технологий», — заключила аналитик.

Ранее, в середине марта, Bloomberg сообщило, что, по мнению экономистов Morgan Stanley, основной движущей силой процветания экономики Индии стали инвестиции. Они неуклонно растут в процентах от ВВП. К 2027 году, по прогнозам аналитиков, показатель может достичь 36%. После восьми лет ежегодного роста индийские акции являются одними из самых дорогих в мире. Опрошенные «Известиями» рассказали, что инвестирование в индийские компании сопряжено с некоторыми рисками, однако высокий экономический рост Индии делает рынок акций страны привлекательным для российских инвесторов.