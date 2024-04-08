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Bloomberg спрогнозировало Индии статус самой быстрорастущей экономики к 2028 году

Bloomberg: Индия обгонит Китай по экономическому росту в 2028 году
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Фото: Global Look Press/Hu Chao
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К 2028 году Индия может стать государством с самыми быстрыми темпами валового внутреннего продукта (ВВП) в мире и драйвером развития глобальной экономики, обогнав при этом Китай. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты отметили, что китайская экономика замедляется в своем росте, а западные государства видят в Пекине не партнера, а соперника. В то же время фондовый рынок Индии процветает, Нью-Дели привлекает иностранных инвесторов и заключает торговые соглашения с другими странами.

«[Премьер-министру Надендре] Моди необходимо будет достичь амбициозных целей в четырех важнейших областях развития — создание более качественной инфраструктуры, расширение навыков и вовлеченности рабочей силы, строительство лучших городов для размещения этих рабочих людей и возвещение большего количества заводов, чтобы обеспечить им рабочие места», — говорится в статье издания.

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Ранее, 25 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что Индия развивается удивительными темпами и проводит независимую внешнюю политику. Он отметил, что с такой страной хорошо развивать сотрудничество. На данный момент страны сотрудничают в таких сферах, как энергетика, технологии, научные разработки, медицина, фармацевтика.

27 декабря 2023 года сообщалось, что китайские эксперты ожидают, что экономический рост Китая замедлится до 4,6% в предстоящем году на фоне прогнозируемого роста на 5,2% в этом году. Однако рейтинговое агентство Nikkei указало, что экономика страны, несмотря на внешние и внутренние проблемы, продолжает расти за счет эффекта низкой базы на фоне пандемийных ограничений в прошлом году в большинстве регионов государства.

До этого, 26 декабря, британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR) спрогнозировал, что объем экономики Китая может превысить ВВП США в 2037 году. В 2023 году рейтинг крупнейших экономик возглавляет США, за ними следует Китай, а замыкает тройку лидеров Германия.

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