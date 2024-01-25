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Путин оценил темпы развития Индии и ее независимую внешнюю политику

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин в четверг, 25 января, заявил, что Индия развивается удивительными темпами и проводит независимую внешнюю политику.

По словам российского лидера, с такой страной хорошо развивать сотрудничество. Отношения между РФ и Индией завязались еще много десятилетий назад, объяснил он. На данный момент сотрудничество развивается в разных сферах, таких как энергетика, технологии, научные разработки, медицина, фармацевтика.

Президент подчеркнул, что Индия проводит независимую внешнюю политику, а это показывает, что государство не будет «принимать решения, которые даже не соответствуют его национальным интересам».

«Это важно с точки зрения организации совместной работы, потому что это дает возможность прогнозировать действия наших партнеров на среднесрочную и более отдаленную перспективу. Это важно в практической работе», — сказал он в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области.

Кроме того, Путин добавил, что России и Индии нужно решать вопрос о взаимном признании дипломов и научных степеней. Глава государства указал, что студентам из иностранного государства по окончании учебы в РФ будет легче трудоустраиваться у себя в государстве, а молодым людям из России, которые учатся в Индии, — на своей Родине.

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Ранее, 27 декабря, Путин заявил, что отношения России и Индии, несмотря на все сложности в мире, развиваются поступательно. До этого, 7 декабря, президент России заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, несмотря на внешнее давление, ведет жесткую политику и отстаивает национальные интересы страны. Президент добавил, что отношения РФ и Индии развиваются поступательно по всем направлениям, потому что Моди не запугать никаким давлением.

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