Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Орске у поселка Лесоторговый произошел очередной прорыв дамбы
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Росрыболовства Шестаковым
Общество
В МЧС сообщили о прошедшей за пределы Орска по реке Урал волне паводка
Мир
В Кремле указали на негативное влияние США на отношения РФ и Японии
Армия
ВСУ потеряли более 460 военнослужащих на донецком направлении за сутки
Мир
Reuters узнало о плане Филиппин начать переговоры с КНР по островам Наньша
Происшествия
Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе
Общество
Синоптик спрогнозировала до 22 градусов тепла в Москве на этой неделе
Мир
Украинских чиновники заподозрили в закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам
Недвижимость
Эксперт рассказала о росте спроса россиян на недвижимость в Таиланде
Авто
Запчасти для китайских автомобилей подешевели в России
Мир
Посол Ирана заявил о нежелании страны расширять конфликт на Ближнем Востоке
Мир
С середины июня в Нью-Йорке введут сбор за въезд на Манхэттен
Общество
Дело возбудили после массового отравления строителей в Калининграде
Общество
Мишустин создал правкомиссию для ликвидации последствий паводков
Происшествия
В Москве мошенники похитили у пенсионера почти 14 млн рублей

Reuters узнало о плане Филиппин начать переговоры с КНР по островам Наньша

Reuters: Филиппины предложили КНР начать переговоры по Южно-Китайскому морю
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Филиппины подталкивают Китай к переговорам по снижению напряженности в Южно-Китайском море, возникшей из-за архипелага Наньша, сообщило 8 апреля агентство Reuters.

По его данным, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший предложил Китаю начать переговоры по снижению напряженности, которая возникла после инцидентов между кораблями двух стран в Южно-Китайском море.

Манила сделает всё возможное для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности, говорится в заявлении политика, отправленном в Пекин.

Маркос-младший также упомянул военно-морские учения, которые Филиппины 6 апреля провели совместно с США, Австралией и Японией в Южно-Китайском море 6 апреля.

«[Морские учения] должны сократить количество инцидентов на море с Китаем», — приводит его слова агентство.

Посольство Китая в Маниле еще не ответило на предложение филиппинской стороны.

​​​​​​​Новое о старом: США и Япония решили освежить военный союз
Токио и Вашингтон готовятся дополнить договор о безопасности против Китая

В конце марта сообщалось, что США, Япония и Филиппины начнут совместное военно-морское патрулирование в Южно-Китайском море для противодействия Китаю. Отмечалось, что действия Китая вызывают определенное беспокойство у США: речь идет о нарастающем противостоянии Пекина и Манилы за контроль над архипелагом Наньша (английское название — Спратли).

Принадлежность островов оспаривается пятью государствами: Китаем, Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией и Брунеем.

Ранее, 25 марта, Филиппины выразили «самый решительный протест» Пекину и вызвали в МИД страны высокопоставленного китайского дипломата в связи с атакой двух судов китайской береговой охраны на филиппинский корабль. Тогда пострадали несколько филиппинских моряков. Китай в ответ предупредил, что отношения двух стран находятся на перепутье и Филиппинам следует выбрать разумный путь вперед.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024