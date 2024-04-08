Reuters узнало о плане Филиппин начать переговоры с КНР по островам Наньша
Филиппины подталкивают Китай к переговорам по снижению напряженности в Южно-Китайском море, возникшей из-за архипелага Наньша, сообщило 8 апреля агентство Reuters.
По его данным, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший предложил Китаю начать переговоры по снижению напряженности, которая возникла после инцидентов между кораблями двух стран в Южно-Китайском море.
Манила сделает всё возможное для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности, говорится в заявлении политика, отправленном в Пекин.
Маркос-младший также упомянул военно-морские учения, которые Филиппины 6 апреля провели совместно с США, Австралией и Японией в Южно-Китайском море 6 апреля.
«[Морские учения] должны сократить количество инцидентов на море с Китаем», — приводит его слова агентство.
Посольство Китая в Маниле еще не ответило на предложение филиппинской стороны.
В конце марта сообщалось, что США, Япония и Филиппины начнут совместное военно-морское патрулирование в Южно-Китайском море для противодействия Китаю. Отмечалось, что действия Китая вызывают определенное беспокойство у США: речь идет о нарастающем противостоянии Пекина и Манилы за контроль над архипелагом Наньша (английское название — Спратли).
Принадлежность островов оспаривается пятью государствами: Китаем, Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией и Брунеем.
Ранее, 25 марта, Филиппины выразили «самый решительный протест» Пекину и вызвали в МИД страны высокопоставленного китайского дипломата в связи с атакой двух судов китайской береговой охраны на филиппинский корабль. Тогда пострадали несколько филиппинских моряков. Китай в ответ предупредил, что отношения двух стран находятся на перепутье и Филиппинам следует выбрать разумный путь вперед.