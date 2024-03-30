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США, Япония и Филиппины начнут совместное патрулирование Южно-Китайского моря

Politico: США, Япония и Филиппины начнут патрулирование Южно-Китайского моря
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Army Office
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США, Япония и Филиппины начнут совместное военно-морское патрулирование в Южно-Китайском море для противодействия Китаю, сообщила 29 марта газета Politico.

По словам неназванного высокопоставленного источника, это приведет к обострению конфронтации в регионе и, вероятно, вызовет решительную реакцию со стороны Пекина.

Источник добавил, что действия Китая вызывают определенное беспокойство у США: речь идет о нарастающем противостоянии Пекина и Манилы за контроль над архипелагом Наньша (английское название — Спратли). Принадлежность островов оспаривается пятью государствами: Китаем, Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией и Брунеем.

В США отметили, что военно-морские маневры трех стран являются частью пакета инициатив, которые американский президент Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший представят на первом трехстороннем саммите 11 апреля в Вашингтоне.

Ожидается, что Белый дом также «серьезно рассмотрит» Японию в качестве постоянного технологического партнера военного блока AUKUS (Австралия, США, Великобритания). Присоединение к альянсу позволит Токио получить доступ к новейшим военным технологиям, а также участвовать в планировании операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на прошлой неделе, что три лидера обсудят на встрече в Вашингтоне пути «дальнейшего мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе», но не предоставила подробностей.

К тому же в недавнем обращении Байден предупредил Китай о том, что Договор о взаимной обороне между США и Филиппинами обязывает США вмешаться, если армия Филлипин подвергнется вооруженному нападению.

«Китайские силы «продолжат предпринимать решительные шаги для защиты своих территориальных интересов», — отметил в ответ официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

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Ранее, 25 марта, профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, заявил, что США милитаризуют весь Азиатско-Тихоокеанский регион в попытках сдержать Китай, пока в Белом доме заняты конфликтами на Украине и Ближнем Востоке. Но попытки эти тщетны.

По его мнению, визит Маркоса и Кисиды в Вашингтон усилит напряженность и станет опасной, хотя и бесполезной, попыткой сдержать Китай.

В тот же день Филиппины выразили «самый решительный протест» Пекину и вызвали в МИД страны высокопоставленного китайского дипломата в связи с атакой двух судов китайской береговой охраны на филиппинский корабль.

Китай в ответ предупредил, что отношения двух стран находятся на перепутье и Филиппинам следует выбрать разумный путь вперед.

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