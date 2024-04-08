Эксперты заявили о планах США вовлечь Турцию в конфликт с РФ в Черном море

США хотят вовлечь Турцию в конфликт с Россией в Черном море. Какими силами располагает Анкара и что может им противопоставить Черноморский флот, разбиралась «Военная тайна с Игорем Прокопенко».

Источники турецкого издания Aydınlık сообщили, что США планируют вовлечь Турцию в противостояние с Россией и сделать Анкару крупнейшим поставщиком оружия Киеву. Помимо создания завода Baykar по производству беспилотников на Украине также планируется создать завод в Техасе по производству артиллерийских 155-миллиметровых снарядов. Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден обсудят этот вопрос во время встречи в Вашингтоне 9 мая.

«Америка постоянно требует идеологического подчинения. То есть она требует, чтобы Эрдоган отрекся от интересов Турции во имя интересов Соединенных Штатов Америки», — пояснил политический аналитик Павел Шипилин.

В связи многие эксперты задались вопросом, могут ли США использовать Турцию в качестве военного плацдарма в гипотетическом конфликте против России, что может серьезно изменить распределение сил в Черноморском регионе.

Данные из открытых источников свидетельствуют о том, что на сегодня турецкие Военно-морские силы (ВМС) располагают 24 ракетными катерами, 20 фрегатами, в том числе 16 авианесущими кораблями, 12 подводными лодками и шестью корветами. Это самая большая группировка стран НАТО из числа имеющих выход к Черному морю.

«Мощные ли Военно-морские силы у Турции? Мощные, очень мощные. И на Средиземном море базы есть, и на Черном море базы есть. Конечно же, если НАТО втягивает Турцию в морскую войну с Россией, нам придется трудно, это надо понимать», — предупредил капитан 1-го ранга Василий Фатигаров.

Запад гипотетически мог бы использовать силы турецких ВМС для ракетных атак по военным базам Черноморского флота России в Крыму. Чтобы не допустить ответного удара со стороны России, авиация НАТО могла бы нанести удары по военным аэродромам в Севастополе, Джанкое, Крымске, Майкопе и Анапе. Для этого противник в теории мог бы использовать около 15 истребителей F-35 и 50 самолетов F-16.

«Если Турция гипотетически ввяжется напрямую в конфликт с Россией, то, безусловно, она будет, прежде всего, бить по нашим ПВО, по нашим военным базам, для того чтобы обеспечить себе комфортные условия для дальнейшего наступления, как любая воюющая страна», — прокомментировал Фатигаров.

На финальном этапе операции силы НАТО могли бы задействовать флот. По прогнозам экспертов, группировка военно-морских сил могла бы попытаться начать продвижения в сторону крымского побережья с трех направлений: из портов Турции, Болгарии и Румынии. Используя два дополнительных фланга, НАТО рассчитывает взять в окружение корабли Черноморского флота и лишить возможности обороняться.

«Турция — стержневая страна в этом конфликте по части нападения на Россию. Ворота она открывает и закрывает. Больше по-другому никак не выйти флоту натовскому. То, что там в Румынии, Болгарии находится, это, в общем-то не флот. Поэтому Турция — это стержневой игрок в этом регионе», — рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Однако в случае возникновения реальной угрозы черноморскому побережью России со стороны НАТО прежде всего будут нанесены ответные удары по портам Румынии и Болгарии. Против 65 самолетов НАТО Россия, согласно данным открытых источников, сможет поднять на отражение гипотетической атаки 300 различных истребителей, около 200 штурмовиков Су-25, 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и еще 70 стратегических бомбардировщиков.

«Господство над воздушным пространством Черного моря будет установлено нами. Я думаю, у нас есть все возможности для того, чтобы купировать воздушные силы противника», — пояснил Дандыкин.

Также черноморское побережье России смогут защитить около 50 надводных кораблей и семь дизельных подлодок, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион-П», вооруженные ракеты Х-35 и П-800 «Оникс» с дальностью поражения целей до 600 км. Эксперты отмечают, что наличие этого оружия позволяет России не только защитить всю акваторию Черного моря, но и нанести сокрушительный ответный удар по противнику в любой точке предполагаемого театра военных действий.

При этом стоит отметить, что США вряд ли удастся использовать Турцию в качестве плацдарма против России, так как только в 2023 году республика получила рекордную прибыль от туризма в размере $54 млрд и первое место в списке иностранных гостей заняла Россия.

«В турецкой экономике отрасль туризма фактически на 80% стабилизирует и субсидирует Россия, потому что российские туристы там — это основная масса посетителей», — рассказал директор Центра исламских исследований Кавказа Шота Апхаидзе.

Также в 2023 году Турция побила рекорд по объемам экспорта и заработала на продаже различных товаров почти $256 млрд. В списке главных покупателей оказались Россия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

«Эрдоган — прагматичный турецкий политик. Он понимает, что ни в коем случае нельзя рвать отношения, в том числе экономические, с Россией. Очень многие санкционные товары, которые к нам перестали поступать с Запада, продолжают поступать к нам через Турцию. Турция с этого имеет очень хорошие доходы. Зачем Турции от этого отказываться?» — пояснил генеральный директор центра изучения политических элит «Элитис» Виталий Колпашников.