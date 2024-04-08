События недели в фотографиях: наводнение в Оренбургской области, 10-летие ДНР, вывод израильских войск из сектора Газа

Масштабное наводнение в Оренбургской области привело к затоплению 10 тыс. домов. В Орске из-за сильных паводков уровень воды в реке Урал поднялся почти на 10 метров, плотина не справилась с нагрузкой. Свыше 2 тыс. человек эвакуированы. Местные власти назвали бедствия «беспрецедентными». Что еще значимого случилось за последнюю неделю — в фотогалерее «Известий»