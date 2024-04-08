События недели в фотографиях: наводнение в Оренбургской области, 10-летие ДНР, вывод израильских войск из сектора Газа
События недели в фотографиях: наводнение в Оренбургской области, 10-летие ДНР, вывод израильских войск из сектора Газа
2024-04-08T12:05:12+03:00
2024-04-08T12:05:12+03:00
2024-04-08T12:05:12+03:00
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Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Масштабное наводнение в Оренбургской области привело к затоплению 10 тыс. домов. В Орске из-за сильных паводков уровень воды в реке Урал поднялся почти на 10 метров, плотина не справилась с нагрузкой. Свыше 2 тыс. человек эвакуированы. Местные власти назвали бедствия «беспрецедентными». Что еще значимого случилось за последнюю неделю — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Серия землетрясений накрыла Тайвань. Первое из них стало сильнейшим за последние 25 лет. Сообщается как минимум о 13 жертвах
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
В Донецкой Народной Республике прошли праздничные мероприятия в честь 10-летия провозглашения независимости от Украины
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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
В национальном парке «Дендрарий» в Сочи расцвела сакура
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Фото: РИА Новости/Александр Сухов
В Мариуполе показали медвежат, которые родились в местном зоопарке в январе этого года
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Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
Израиль вывел войска с юга сектора Газа, на территории анклава остается одна бригада
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев
Более 200 тыс. человек посетили праздничные мероприятия в честь 125-летия московского трамвая
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