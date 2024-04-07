Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей
Мир
Пеллегрини официально победил на выборах президента Словакии с 53,12% голосов
Общество
Волонтер в Орске рассказал о помощи горожанам в зоне затопления
Политика
Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с главой МИДа Ван И
Мир
Украина призвала НАТО зарезервировать место в альянсе до окончания конфликта
Армия
Российские силы уничтожили склад ВСУ с безэкипажными катерами от стран НАТО
Общество
На Саур-Могиле развернули 200-метровый флаг ДНР
Мир
На Украине признали уничтожение позиций ВСУ российскими авиабомбами
Общество
Ущерб от наводнения в Оренбургской области может достигнуть 21 млрд рублей
Мир
Спикер парламента Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Мир
В Одесской области военкомы пытались мобилизовать 14-летнего подростка
Мир
Шор назвал продуктивное взаимодействие с Россией будущим Молдавии
Армия
ВС РФ улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении
Происшествия
В Москве телефонные мошенники выманили у женщины более 74 млн рублей за месяц
Мир
Посол РФ в Париже выразил обеспокоенность «стратегической неопределенностью» Макрона
Происшествия
Украинские дроны атаковали Запорожскую АЭС
Сюжет:

Большая вода: в России начались паводки

Экстренные службы держат ситуацию на контроле
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Оренбургская область. Орск. Сотрудники МЧС России во время эвакуации жителей в Ленинском районе.
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Из-за раннего таяния снегов в ряде регионов РФ наблюдаются паводковые явления. МЧС и другие экстренные службы оперативно реагируют на ситуацию. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Оренбург. Подтопленные жилые дома
Фото: ТАСС/Кирилл Лебедев
Паводок в Оренбургской области уже отнесен к чрезвычайным ситуациям (ЧС) федерального характера. О решении объявил глава МЧС России Александр Куренков, находящийся в регионе
На весь экран
Оренбургская область. Поселок Приуралье. Эвакуация местных жителей.
Фото: ТАСС/Сергей Медведев
В населенных пунктах области проходит эвакуация местных жителей. На некоторых участках приходится передвигаться на лодках
На весь экран
Кадры из Немецкого национального района
Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
В эвакуации и помощи местным жителям участвуют сотрудники МЧС России, волонтеры и просто неравнодушные граждане
На весь экран
Московская область. Деревня Пикино.
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Подтопления наблюдаются и в Московской области. Так, они возникли в коттеджном поселке Маленькая Шотландия в результате обильного таяния снега
На весь экран
Автомобиль сотрудников ГКУ МО "Мособлпожспас" на подтопленной дороге в Луховицком районе Московской области.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Автомобиль сотрудников ГКУ МО «Мособлпожспас» на подтопленной дороге в Луховицком районе Московской области
На весь экран
Прорыв талых воды из ливневой канализации на улице Виктора Уса в Кировском районе Новосибирска
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Режим повышенной готовности введен для борьбы с паводком в Новосибирской области, где в ряде районов уже превышена критическая отметка
На весь экран
Самарская область
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Спасатели МЧС эвакуировали около 820 человек, включая 159 детей, из зоны подтопления в Самарской области
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Паводок затронул и Нижегородскую область. Там, по данным на 5 апреля, затоплены почти 150 приусадебных участков и 250 придомовых владений
На весь экран
Курская область
Фото: t.me/oblast45ru
Из-за прохождения паводка оказалась перекрыта дорога между селом Рачеевка и деревней Мануйлово в Курской области
На весь экран
Нижегородская область
Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области
Как предупредил Куренков, ситуация с паводком, который набирает силу в России, может меняться очень быстро
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024