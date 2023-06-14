Оставить на потоп: последствия ливней в Сочи
Сильный ночной ливень прошел в Сочи. Река Мацеста вышла из берегов и затопила ближайшие улицы, автомобили полностью ушли под воду. Как местные жители переживают последствия стихии — в галерее «Известий». На фото: сотрудники МЧС России на подтопленной улице в микрорайоне Мацеста
Подтопление на улице в микрорайоне Мацеста
Автомобили и трасса оказались повреждены в результате сильных дождей
Набережная реки, пострадавшая из-за подтопления
Автомобиль на подтопленной улице в микрорайоне Мацеста
Люди на набережной осматривают разломы в дороге
Автомобили наполовину уши под воду
Сотрудники экстренных служб во время ликвидации последствий подтопления
Набережная реки, поврежденная в результате ливней
Последствия подтопления
Мужчина выгоняет воду из беседки
Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста
Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия сильного ливня