Оставить на потоп: последствия ливней в Сочи

Сильный ночной ливень прошел в Сочи. Река Мацеста вышла из берегов и затопила ближайшие улицы, автомобили полностью ушли под воду. Как местные жители переживают последствия стихии — в галерее «Известий». На фото: сотрудники МЧС России на подтопленной улице в микрорайоне Мацеста