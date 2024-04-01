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Река без берегов: паводок в Алтайском крае

Катаклизм стал сильнейшим за последние 40 лет
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Паводок в Алтайском крае
Фото: t.me/vkurse22
В Алтайском крае подтоплено почти 500 домов. Местных жителей срочно эвакуируют. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как развиваются события — в фотогалерее «Известий»
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Паводок в Алтайском крае
Фото: t.me/incident22
Угроза масштабного подтопления возникла в конце прошлой недели
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Паводок в Алтайском крае
Фото: МЧС РФ
Вода начала ускоренно подступать к населенным пунктам
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Паводок в Алтайском крае
Фото: t.me/incident22/Екатерина Киссер
Наиболее тяжелая ситуация сложилась на границе с Казахстаном в Михайловском районе
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Паводок в Алтайском крае
Фото: МЧС РФ
В субботу на территории Алтайского края был введен режим ЧС
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Паводок в Алтайском крае
Фото: МЧС РФ
По последней информации, подтоплена почти тысяча участков
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Паводок в Алтайском крае
Фото: МЧС РФ
Около 500 домов оказались заблокированы водой
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Паводок в Алтайском крае
Фото: МЧС РФ
Спасатели вызволяют из водных ловушек домашних животных
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Паводок в Алтайском крае
Фото: t.me/vkurse22
Серьезные повреждения получила местная инфраструктура
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Паводок в Алтайском крае
Фото: t.me/vkurse22/iambazilevski
В большинстве населенных пунктов движение возможно только на лодках
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Паводок в Алтайском крае
Фото: МЧС РФ
Временно остановлено сообщение по автомобильной трассе К-03
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Паводок в Алтайском крае
Фото: МЧС РФ
Главное управление МЧС развернуло оперативный штаб
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Паводок в Алтайском крае
Фото: МЧС РФ
Подобных паводков в регионе не было уже несколько десятков лет
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Паводок в Алтайском крае
Фото: МЧС РФ
Продолжается эвакуация местных жителей, в пунктах временного размещения находится больше 160 человек
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Паводок в Алтайском крае
Фото: МЧС РФ
Ситуацию осложняет промерзшая земля, из-за чего вода не уходит в почву
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