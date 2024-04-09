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Врач рассказала о причинах появления тахикардии

Врач Кобелевская: тахикардия может развиться на фоне использования капель в нос
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Доцент кафедры терапии медицинского факультета Наталья Кобелевская 9 апреля рассказала «Известиям», о каких заболеваниях может говорить тахикардия и чем она опасна.

По словам эксперта, в норме тахикардии (учащенного пульса) быть не должно. Нормальный пульс в покое — от 60 до 80 ударов в минуту.

«В первую очередь такой пульс может говорить о заболеваниях щитовидной железы — тиреотоксикозе. Гормоны щитовидной железы действуют напрямую на сердце, увеличивая частоту его сокращений, отсюда высокий пульс. Во-вторых, может говорить о заболевании сердца — нарушении сердечного ритма (аритмии). В-третьих, нужно посмотреть, какие препараты принимает человек. Потому что тахикардия может отмечаться просто на фоне приема некоторых капель в нос», — сказала она.

Учащенный пульс опасен, потому что сердце долго работает с высокой частотой. Это риск развития артериальной гипертензии, сообщила Кобелевская.

«Чем выше частота — тем выше риск гипертонии, также есть риск ишемической болезни сердца. Кроме того, существует риск развития гипертрофии левого желудочка, то есть структурных изменений, что может привести к хронической сердечной недостаточности, нарушению проводимости сердца и так далее», — сказала врач.

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7 марта врач-кардиолог и сердечно-сосудистый хирург, к.м.н. Вера Степанова в разговоре с «Известиями» рассказала об опасных последствиях аритмии. По ее словам, данное заболевание увеличивает риски развития сердечной недостаточности в три раза, инсульта — в пять раз и в целом увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых причин.

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