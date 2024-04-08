Путин поручил учредить госнаграду для заслуженных профессиональных династий
Президент России Владимир Путин дал поручение учредить государственную награду для представителей заслуженных профессиональных династий. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.
«Администрации президента Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации рассмотреть вопрос об учреждении государственной награды для представителей заслуженных профессиональных династий», — говорится в сообщении.
Ответственными назначены руководитель администрации президента Антон Вайно и премьер-министр России Михаил Мишустин. Доклад необходимо представить до 15 июня.
Ранее, 11 марта, Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы (УИС) РФ». Отмечается, что почетное звание будет присваиваться высокопрофессиональным работникам УИС России за личные заслуги в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.