Правительство утвердило постановление о мерах поддержки добровольцев Росгвардии

Правительство утвердило постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в пресс-службе камбина.

Отмечается, что добровольцы Росгвардии будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Министерства обороны.

«Речь идет в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, учете этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности, снабжении вещевым имуществом», — говорится в публикации правительства.

В пресс-службе добавили, что для семей погибших добровольцев есть компенсации расходов по оплате коммунальных платежей.

Ранее, 19 февраля, сообщалось, что правительство РФ утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии. Уточняется, что с помощью удостоверения они смогут подтвердить свой статус и право на социальные льготы. Например, ветераны смогут компенсировать 50% от оплаты коммунальных платежей, бесплатно пользоваться пригородным железнодорожным транспортом или междугородним транспортом в случае направления на лечение. Кроме того, льготы коснутся налога на имущество ветеранов боевых действий. Также полагается ежемесячная денежная выплата.

Ранее, 15 февраля, в Госдуму был внесен законопроект о закреплении Дня ветеранов боевых действий. Авторы инициативы уточнили, что утверждение такого праздника поспособствует формированию патриотического сознания у россиян и подчеркнет важность ветеранского движения.

С 1 февраля 2024 года в России повысили различные социальные пособия и выплаты, которые ежегодно получают федеральные льготники — инвалиды, ветераны ВОВ и спецоперации, обладатели боевых наград и другие. Изменения коснулись в том числе и стоимости набора социальных услуг, благодаря которому льготники могут бесплатно получать лекарства и ездить на оздоровительный отдых.