Путин поручил обеспечить бесперебойную связь вдоль автодорог
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры для обеспечения бесперебойной связи на автодорогах. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном 8 апреля на сайте Кремля.
«Принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования, обратив особое внимание на автомобильные дороги, входящие в состав международных транспортных коридоров», — говорится в документе.
Уточняется, что доклад по реализации ожидается президентом до 1 декабря текущего года, затем ежегодно.
Ранее, 21 марта, депутат Госдумы Алексей Волоцков сообщил, что «Роскачество» будет контролировать условия содержания придорожного сервиса для автомобильных туристов. Депутат подчеркнул, что автотуризм является одним из перспективных направлений для путешественников в России, поэтому особенно важно создать для туристов комфортные условия.
В начале июля 2023-го Владимир Путин в ходе видеосовещания по развитию внутреннего туризма поручил ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма в стране.