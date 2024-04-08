Путин поручил к 1 июля принять все решения по строительству ВСМ Москва – Петербург

Президент России Владимир Путин поручил принять все решения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург до 1 июля текущего года. Также указ главы государства содержит требование построить всю необходимую инфраструктуру вдоль ВСМ. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля 8 апреля.

За выполнение поручения отвечают правительство РФ и администрации регионов, через которые будет пролегать ВСМ.

«Рассмотреть вопрос о строительстве в необходимом количестве объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих при реализации проекта по строительству этой магистрали сохранение уровня транспортной связанности в пределах территорий субъектов РФ», — говорится в перечне поручений главы государства.

Кроме того, Путин указал, что кабмин должен будет выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ средства для строительства ВСМ суммой не менее 300 млрд рублей.

Ранее, 14 марта, Владимир Путин заявил, что планы по строительству ВСМ Москва – Петербург и созданию седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции будут реализованы на самом высоком уровне. Магистраль между Москвой и Северной столицей президент назвал флагманским этапом данной деятельности. Он напомнил, что ВСМ пройдет по территории шести субъектов РФ, где проживает примерно 20% населения страны — около 30 млн человек.

До этого, 15 февраля, президент отмечал, что строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом — только начало. В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также Минска. Также 29 февраля он сообщил на выступлении с посланием Федеральному собранию, что первый маршрут ВСМ будет проходить через Тверь и Великий Новгород.

Идею строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом российский лидер поддержал в августе прошлого года на церемонии открытия столичного МЦД-3. Он обратил внимание, что время в пути по такой магистрали составит два часа и 15 минут вместо сегодняшних четырех часов.