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Путин поручил к 1 июля принять все решения по строительству ВСМ Москва – Петербург

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Президент России Владимир Путин поручил принять все решения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург до 1 июля текущего года. Также указ главы государства содержит требование построить всю необходимую инфраструктуру вдоль ВСМ. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля 8 апреля.

За выполнение поручения отвечают правительство РФ и администрации регионов, через которые будет пролегать ВСМ.

«Рассмотреть вопрос о строительстве в необходимом количестве объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих при реализации проекта по строительству этой магистрали сохранение уровня транспортной связанности в пределах территорий субъектов РФ», — говорится в перечне поручений главы государства.

Кроме того, Путин указал, что кабмин должен будет выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ средства для строительства ВСМ суммой не менее 300 млрд рублей.

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Ранее, 14 марта, Владимир Путин заявил, что планы по строительству ВСМ Москва – Петербург и созданию седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции будут реализованы на самом высоком уровне. Магистраль между Москвой и Северной столицей президент назвал флагманским этапом данной деятельности. Он напомнил, что ВСМ пройдет по территории шести субъектов РФ, где проживает примерно 20% населения страны — около 30 млн человек.

До этого, 15 февраля, президент отмечал, что строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом — только начало. В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также Минска. Также 29 февраля он сообщил на выступлении с посланием Федеральному собранию, что первый маршрут ВСМ будет проходить через Тверь и Великий Новгород.

Идею строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом российский лидер поддержал в августе прошлого года на церемонии открытия столичного МЦД-3. Он обратил внимание, что время в пути по такой магистрали составит два часа и 15 минут вместо сегодняшних четырех часов.

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