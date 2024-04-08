Российские танкисты рассказали «Известиям» о преимуществах Т-72

Танк Т-72 превосходит европейские модели техники и по боевой мощи, и по другим характеристикам. Об этом 8 апреля рассказал командир танка Т-72 под позывным Шахтер во время беседы с корреспондентом «Известий» Даниилом Левиным в Херсонской области.

«Это лучшая модель, которая вот на данный момент есть для работы. Ни один европейский танк, я думаю, не сравнится ни в огневой мощи, ни по характеристикам. <...> У них (на Западе. — Ред.) очень тяжелая машина, и она садится в грязи. Наш ползет везде! Что бы ни случилось, он будет ехать до последнего», — поделился военный.

На представленных кадрах видно, как танк развивает большую скорость и с легкостью преодолевает даже такие препятствия, как крупные поваленные деревья.

Механик-водитель танка с позывным Витязь с детства увлекался военной техникой, и модель танка Т-72 была в его коллекции. Военнослужащий также рассказал, что запуск двигателя танка — всегда волнительный процесс, однако с годами стало гораздо приятнее глушить мотор после успешно выполненной задачи.

До этого, 3 апреля, экипаж танка Т-90А уничтожил блиндаж и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Военнослужащие также отметили хорошую работу машины. По их словам, Т-90А легко преодолевает препятствия, взбирается на крутые склоны.

Ранее, 2 апреля, Минобороны РФ сообщило, что танкисты группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ на авдеевском направлении. Экипажи танков Т-72 ликвидировали район сосредоточения украинских военных, в результате боевой работы было уничтожено до взвода живой силы ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».