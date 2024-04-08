Реклама
Прямой эфир
Экономика
Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнерами России в 2023 году
Общество
Путин поручил обеспечить бесперебойную связь вдоль автодорог
Мир
FT сообщила о полном уничтожении нескольких электростанций на Украине
Политика
Путин поручил к 1 июля принять все решения по строительству ВСМ Москва – Петербург
Мир
В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией
Общество
ФСБ задержала пять человек по делу о мошенничестве через украинский call-центр
Мир
В США у Boeing-737 при взлете оторвало обшивку двигателя
Происшествия
На бывшем спиртзаводе под Курском произошел пожар после атаки БПЛА
Общество
Путин поручил создать родительский комитет в рамках конкурса «Это у нас семейное»
Общество
МЧС допустило подтопление более 10 тыс. домов и участков под Курганом
Политика
Глава МИД РФ Лавров прибыл в Пекин для переговоров c китайским коллегой Ван И
Культура
Рок-группа «Пикник» возобновит гастрольный тур
Мир
В ФРГ заявили о незаинтересованности в расследовании подрывов на «Северных потоках»
Мир
Премьер-министр Австралии усомнился в качестве расследования гибели волонтеров WCK
Общество
Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО
Общество
Число подтопленных домов в Оренбурге возросло до 1,5 тыс.
Сюжет:

Российские танкисты рассказали «Известиям» о преимуществах Т-72

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Танк Т-72 превосходит европейские модели техники и по боевой мощи, и по другим характеристикам. Об этом 8 апреля рассказал командир танка Т-72 под позывным Шахтер во время беседы с корреспондентом «Известий» Даниилом Левиным в Херсонской области.

«Это лучшая модель, которая вот на данный момент есть для работы. Ни один европейский танк, я думаю, не сравнится ни в огневой мощи, ни по характеристикам. <...> У них (на Западе. — Ред.) очень тяжелая машина, и она садится в грязи. Наш ползет везде! Что бы ни случилось, он будет ехать до последнего», — поделился военный.

На представленных кадрах видно, как танк развивает большую скорость и с легкостью преодолевает даже такие препятствия, как крупные поваленные деревья.

Механик-водитель танка с позывным Витязь с детства увлекался военной техникой, и модель танка Т-72 была в его коллекции. Военнослужащий также рассказал, что запуск двигателя танка — всегда волнительный процесс, однако с годами стало гораздо приятнее глушить мотор после успешно выполненной задачи.

Видимо, невидимы: российская бронетехника станет незаметной для тепловизоров
В зоне СВО испытали новый материал для маскировки танков, САУ и других видов вооружений

До этого, 3 апреля, экипаж танка Т-90А уничтожил блиндаж и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Военнослужащие также отметили хорошую работу машины. По их словам, Т-90А легко преодолевает препятствия, взбирается на крутые склоны.

Ранее, 2 апреля, Минобороны РФ сообщило, что танкисты группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ на авдеевском направлении. Экипажи танков Т-72 ликвидировали район сосредоточения украинских военных, в результате боевой работы было уничтожено до взвода живой силы ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024