На бывшем спиртзаводе под Курском произошел пожар после атаки БПЛА
Пожар на бывшем спиртзаводе в селе Гуево Курской области произошел после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
«Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района. Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен», — написал он.
Старовойт подчеркнул, что никто из жителей не пострадал в результате случившегося.
Ранее, 7 апреля, сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Брянской областью. В воскресенье также было перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотников над территориями Белгородской и Брянской областей.
В тот же день средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Гладков также сообщал, что дроны атаковали поселок Ленинский и село Дроновка, повреждения получили жилой дом и линия газопередачи. Также сгорели два автомобиля.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.