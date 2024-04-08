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Сюжет:

На бывшем спиртзаводе под Курском произошел пожар после атаки БПЛА

Старовойт: на бывшем спиртзаводе под Курском начался пожар после атаки БПЛА ВСУ
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Фото: t.me/gubernator_46
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Пожар на бывшем спиртзаводе в селе Гуево Курской области произошел после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района. Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен», — написал он.

Старовойт подчеркнул, что никто из жителей не пострадал в результате случившегося.

Дальняя история: какими дронами Украина пытается атаковать Россию
Несмотря на заявленные Киевом преимущества больших БПЛА, их способны обнаруживать и поражать современные системы ПВО

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Брянской областью. В воскресенье также было перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотников над территориями Белгородской и Брянской областей.

В тот же день средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Гладков также сообщал, что дроны атаковали поселок Ленинский и село Дроновка, повреждения получили жилой дом и линия газопередачи. Также сгорели два автомобиля.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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