Над Белгородской и Брянской областями уничтожено 15 украинских беспилотников

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями Белгородской и Брянской областями. Об этом заявили в Минобороны РФ 7 апреля.

По информации ведомства, попытка атаки пресечена около 16:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (12 БПЛА) и Брянской (три БПЛА) областей», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Шагаровка в результате отражения атаки беспилотников погибла девушка. Он уточнил, что в Белгородском районе системой противовоздушной обороны были сбиты четыре беспилотника самолетного типа на подлете к городу. Осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.