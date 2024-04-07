Девушка погибла при атаке ВСУ на село в Белгородской области

Девушка погибла в селе Шагаровка Белгородской области в результате отражения атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале 7 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в Белгородском районе системой противовоздушной обороны были сбиты четыре беспилотника самолетного типа на подлете к городу. Осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек.

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«К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи», — указал Гладков.

Кроме того, ранение получили отец семейства и 18-летний парень. У них закрытые черепно-мозговые травмы. Еще двое пострадавших доставлены бригадами скорой в детскую областную больницу. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее в этот день средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Гладков также сообщал, что дроны атаковали поселок Ленинский и село Дроновка, повреждения получили жилой дом и линия газопередачи. Также сгорели два автомобиля. Позже в Белгороде и Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности.