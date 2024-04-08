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Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО
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Сюжет:

Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО

ОНК: осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма хочет служить в зоне СВО
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Экс-министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, отбывающая в настоящий момент срок за получение взятки в особо крупном размере, написала заявление на службу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов в интервью «РИА Новости» в понедельник, 8 апреля.

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — рассказал он.

Как объяснил Хасавов, женщина приняла такое решение еще три месяца назад. Новосельская отметила, что надеется на утвердительный ответ по ее заявлению как можно скорее.

18 июля 2023 года Новосельскую приговорили к 10 годам колонии общего режима. Ей также был назначен штраф в размере пятикратной суммы взятки, что составило более 129 млн рублей. Должность министра культуры Крыма Новосельская занимала с февраля 2014 года.

Фигурантку задержали в ноябре 2021 года в Крыму и доставили в Москву.

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В конце июня прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту. Действие закона распространяется на лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, имеющих судимость, кроме судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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