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Полное солнечное затмение жители Земли смогут наблюдать 8 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В понедельник, 8 апреля, жители Земли смогут наблюдать редкое природное явление — полное солнечное затмение.

Пик затмения придется на Мексику. Там можно будет наблюдать, как солнечный диск погаснет почти на 4,5 минуты.

«На севере Мексики в 21:17 мск будет наблюдаться наибольшая фаза затмения, равная 1,029 и продолжительностью полной фазы 4 минуты 28 секунд», — сообщил Московский планетарий в своем Тelegram-канале.

Кроме Мексики явление будет видно в Северной Америке, на части островов в Атлантическом и Тихом океанах. Данное затмение называют Американским — разные фазы затмения будут видны на всей территории США, добавили в планетарии.

Россиянам увидеть затмение не удастся — оно не будет наблюдаться в широтах страны. Частичное за явлением можно будет понаблюдать с 18:42 мск в центральной части Тихого океана и до 23:52 мск в восточной части Атлантического океана.

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Ранее, 15 октября 2023 года, жители Северной и Южной Америки увидели затмение редкого кольцеобразного типа. Как отмечалось, оно не будет наблюдаться в этой части Земли до 2046 года. Затмение такого типа представляет собой «огненное кольцо». Луна находится в самой дальней точке своей орбиты от Земли, поэтому она не может полностью заблокировать Солнце. В результате чего свет Солнца окружает тень Луны, создавая огненное кольцо.

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