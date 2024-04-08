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Врач предупредила об опасности резкого прекращения поста для поджелудочной железы
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Врач предупредила об опасности резкого прекращения поста для поджелудочной железы

Врач Малиновская: резкое прекращение поста — прямой путь к уничтожению поджелудочной железы
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Фото: Global Look Press/Merlin Meuris
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Резкое прекращение поста после нескольких недель воздержания от тяжелой пищи может обернуться опасными последствиями для поджелудочной железы, рассказала 8 апреля заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская.

«Подобная ситуация ― прямой путь к уничтожению поджелудочной железы. В лучшем случае пациент попадет в хирургическое отделение, в худшем ― в реанимацию», ― поделилась она с «РИА Новости».

Врач добавила, что постящиеся нередко испытывают нехватку углеводов, из-за чего снижается уровень глюкозы до критических показателей. Это состояние организма может обернуться голоданием мозга, при худшем сценарии ― гипогликемической комой.

Малиновская порекомендовала обратиться к врачу при появлении таких симптомов, как головокружение, повышенное потоотделение, тошнота, голод, заторможенная речь, раздражительность и мышечные судороги.

«Ни в коем случае не пытайтесь исправить ситуацию самостоятельно, начав неконтролируемо употреблять жирную, калорийную и сладкую пищу», ― подчеркнула специалист.

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В марте врач-терапевт, гастроэнтеролог Дарья Утюмова сообщила, что пост не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, людям с хроническими заболеваниями, особенно в стадии обострения.

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