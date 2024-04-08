Врач предупредила об опасности резкого прекращения поста для поджелудочной железы
Резкое прекращение поста после нескольких недель воздержания от тяжелой пищи может обернуться опасными последствиями для поджелудочной железы, рассказала 8 апреля заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская.
«Подобная ситуация ― прямой путь к уничтожению поджелудочной железы. В лучшем случае пациент попадет в хирургическое отделение, в худшем ― в реанимацию», ― поделилась она с «РИА Новости».
Врач добавила, что постящиеся нередко испытывают нехватку углеводов, из-за чего снижается уровень глюкозы до критических показателей. Это состояние организма может обернуться голоданием мозга, при худшем сценарии ― гипогликемической комой.
Малиновская порекомендовала обратиться к врачу при появлении таких симптомов, как головокружение, повышенное потоотделение, тошнота, голод, заторможенная речь, раздражительность и мышечные судороги.
«Ни в коем случае не пытайтесь исправить ситуацию самостоятельно, начав неконтролируемо употреблять жирную, калорийную и сладкую пищу», ― подчеркнула специалист.
В марте врач-терапевт, гастроэнтеролог Дарья Утюмова сообщила, что пост не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, людям с хроническими заболеваниями, особенно в стадии обострения.