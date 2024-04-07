WSJ узнала о намерении инвесторов привлечь в стартап Маска xAI $3 млрд
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- WSJ узнала о намерении инвесторов привлечь в стартап Маска xAI $3 млрд
Инвесторы, приближенные к американскому предпринимателю Илону Маску, ведут переговоры о том, чтобы помочь его стартапу в области искусственного интеллекта xAI привлечь $3 млрд. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).
«По словам источников, венчурная компания Gigafund и Стив Юрветсон, известный спонсор Маска и соучредитель другой венчурной компании, являются одними из тех, кто рассматривает возможность инвестирования в этот проект», — пишет газета.
Условия сбора средств для xAI окончательно не определены и планы могут кардинально измениться. Однако по данным издания, переговоры по сбору средств в последнее время «резко набрали обороты».
Илон Маск в 2023 году запустил xAI в качестве альтернативы OpenAI, поддерживаемому Microsoft и Google от Alphabet.
13 июня 2023 годп Маск объявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта xAI. После своего заявления он запустил сайт компании. На нем сказано, что бизнесмен соберет команду профессионалов из бывших сотрудников Google, Microsoft, Tesla и других компаний технологической сферы. Позднее предприниматель рассказал, что xAI будет использовать для обучения своей модели искусственного интеллекта публикации соцсети Х.