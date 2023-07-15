Компания Илона Маска xAI будет использовать твиты для обучения модели ИИ

Созданная недавно компания xAI американского предпринимателя Илона Маска будет использовать для обучения своей модели искусственного интеллекта (ИИ) публикации соцсети Twitter. Об этом в субботу, 15 июля, заявил Маск в ходе прямой трансляции в своем Twitter-аккаунте.

«Думаю, мы будем использовать публичные твиты, разумеется, не затрагивая ничего частного, для обучения, как поступают все остальные», — сказал он.

По словам Маска, в xAI сотрудники будут стремиться к созданию «максимально любознательного и стремящегося к правде» ИИ, что, как он думает, является «наиболее безопасным подходом».

«На мой взгляд, основная цель xAI — создать хороший искусственный интеллект, который будет преследовать цель понять вселенную», — заявил предприниматель. Он не исключил, что разработки в сфере ИИ будут применены для улучшения системы автопилота Tesla.

Ранее, 13 июня, Маск объявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта xAI. После своего заявления Маск запустил сайт компании. На нем сказано, что бизнесмен соберет команду профессионалов из бывших сотрудников Google, Microsoft, Tesla и других компаний технологической сферы.