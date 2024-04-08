В доме мэра французского города Аваллон нашли 70 кг каннабиса

В доме мэра города Аваллон Джамили Хабсауи сотрудники жандармерии Франции 7 апреля обнаружили не менее 70 кг каннабиса. Обыск проводился в ходе кампании по борьбе с оборотом наркотиков «Чистое пространство XXL», сообщил телеканал BFMTV.

Операция в доме Хабсауи прошла в рамках предварительного расследования по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Семь человек были арестованы, и в конце дня мэр Аваллона вместе с двумя ее братьями были взяты под стражу полицией, сообщили источники телеканала.

По данным телеканала, правоохранители имели данные о том, что один из братьев мэра города промышлял торговлей наркотиками.

Кампания по борьбе с оборотом наркотиков «Чистое пространство XXL» началась в городе после неожиданного визита президента страны Эммануэля Макрона. В операции приняли участие 75 жандармов.

Мэра Хабсауи задержали, но позднее отпустили. Тайник с каннабисом был во флигеле ее дома.

Джамиля Хабсауи представляет Социалистическую партию Франции. В 2021 году она заняла должность главы администрации Аваллона.

Ранее, 23 февраля, бундестаг Германии подписал Закон о легализации каннабиса. Документ поддержали 407 парламентариев, против выступили 226, четыре депутата воздержались. Министр здравоохранения Карл Лаутербах назвал новый законопроект вынужденной мерой. По его мнению, это позволит государству оградить граждан от более опасных курительных смесей и других наркотических средств.

В 2022 году федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что, несмотря на то что лично он убежден в пагубном влиянии наркотиков на психику человека, власти Германии решили пойти на легализацию, так как «времена меняются».

Тогда же он отметил, что никогда не курил марихуану, в этой связи решение о легализации вещества в ФРГ дается ему с трудом. Он также указал на то, что увлечение наркотическим веществом определенно влечет за собой проблемы для здоровья.