Шольц рассказал о быстрой легализации марихуаны в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никогда не курил марихуану, в этой связи решение о легализации вещества в ФРГ дается ему с трудом. Об этом стало известно в четверг, 25 августа.

Шольц указал, что увлечение наркотическим веществом определенно влечет за собой проблемы для здоровья.

«Я знаю людей, которые выкурили себе мозги и получили серьезные психологические проблемы из-за того, что переборщили», — приводит слова немецкого канцлер Zeit Online.

Он добавил, что утверждение не относится к подавляющему большинству, но тем не менее такая проблема существует.

«Но времена меняются, и поэтому мы собираемся легализовать. Это должно произойти довольно быстро», — заключил он.

7 июня глава минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что кабинет министров Украины поддержал законопроект о легализации каннабиса для использования в медицинских целях. Как отмечается, марихуану планируют также применять в качестве лечения посттравматических стрессовых расстройств.