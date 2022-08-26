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Шольц рассказал о быстрой легализации марихуаны в Германии

Канцлер Германии Шольц: я никогда не курил травку, поэтому решение о легализации далось непросто
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Young
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никогда не курил марихуану, в этой связи решение о легализации вещества в ФРГ дается ему с трудом. Об этом стало известно в четверг, 25 августа.

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Шольц указал, что увлечение наркотическим веществом определенно влечет за собой проблемы для здоровья.

«Я знаю людей, которые выкурили себе мозги и получили серьезные психологические проблемы из-за того, что переборщили», — приводит слова немецкого канцлер Zeit Online.

Он добавил, что утверждение не относится к подавляющему большинству, но тем не менее такая проблема существует.

«Но времена меняются, и поэтому мы собираемся легализовать. Это должно произойти довольно быстро», — заключил он.

7 июня глава минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что кабинет министров Украины поддержал законопроект о легализации каннабиса для использования в медицинских целях. Как отмечается, марихуану планируют также применять в качестве лечения посттравматических стрессовых расстройств.

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