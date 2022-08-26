Захарова прокомментировала речь Шольца о легализации наркотиков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что речь канцлера ФРГ о планируемой легализации наркотиков в Германии имеет в себе множество логических дыр. Об этом она написала 26 августа в своем Telegram-канале.

Ранее Шольц отметил, что, несмотря на то что лично он убежден в пагубном влиянии наркотиков на психику человека, власти Германии решили пойти на легализацию наркотиков так как «времена меняются».

«Вы можете понять логику этих людей? Наркотики — зло, ведущее к деградации, но при этом время требует их узаконить. Это продолжение логической цепочки, начавшейся с нелепых заявлений об энергетике: газ нужен для жизни людей и развития страны, но мы от него будем отказываться», — указала Захарова.

Она также иронично отметила, что задержанный в Киеве с 20 пакетами наркотического вещества Юрий Чернецкий, которого в СМИ называют «поставщиком кокаина соратникам Зеленского по партии «Слуга народа», мог бы объявить себя спецпредставителем Германии по легализации наркотиков.

«Было бы смешно, если бы не так опасно. Саморазрушение Запада и его сателлитов идет по плану. По западному плану», — резюмировала официальный представитель РФ.

Ранее, 25 августа, Шольц заявил, что никогда не курил марихуану, в этой связи решение о легализации вещества в ФРГ дается ему с трудом. Он также указал на то, что увлечение наркотическим веществом определенно влечет за собой проблемы для здоровья.

7 июня глава минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что кабинет министров Украины поддержал законопроект о легализации каннабиса для использования в медицинских целях. Как отмечается, марихуану планируют также применять в качестве лечения посттравматических стрессовых расстройств.