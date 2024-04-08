Торгпред РФ в КНР назвал перспективные товары для экспорта в Китай
В обозримом будущем на китайском рынке можно ожидать высокий спрос на продукцию российского агропромышленного комплекса (АПК). Об этом рассказал в интервью «Известиям» торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
«Возможны некоторые прорывы по отдельным продуктам. Например, 28 февраля 2024 года три первых российских предприятия получили право на экспорт свинины в КНР. Напряженная работа по открытию китайского рынка для российских поставщиков данной продукции в общей сложности велась около десяти лет, так что нынешний результат мы воспринимаем очень позитивно. Китайское руководство в рамках политики обеспечения продовольственной безопасности стремится к диверсификации географии импорта. Поэтому в обозримом будущем мы можем ожидать прорывов и по другим видам продукции АПК из России», — отметил торгпред.
Сейчас перспективными для экспорта в КНР также считаются мясная продукция, соя, растительные масла, рапс, морепродукты, кормовые культуры, горох, мука, кондитерские изделия и напитки, добавил Дахновский.
России уже удалось стать лидером по экспорту гороха и потеснить главного поставщика — Канаду, хотя его поставки начались, по сути, только с февраля 2023 года. По итогам прошедшего года РФ экспортировала в Китай гороха более чем на $300 млн.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дахновского «Известиям»:
«Мы можем ожидать прорывов по продукции АПК из России на рынке Китая»