Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
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- Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
В лесу в Щелково Московской области, где было совершено нападение на полицейских, был обнаружен пакет с наркотиками. Правоохранители сели в засаду, чтобы поймать наркокурьера, а он открыл по ним стрельбу, рассказали местные жители «Известиям».
«По их (местных жителей. — Ред.) словам, якобы в этом лесу был обнаружен пакет с наркотиками и местные полицейские сели в засаду караулить наркокурьера. Он приехал, открыл по ним стрельбу», — передает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев с места событий.
Он отметил, что один из полицейских был убит, другой находится в критическом состоянии с ранением в больнице. Пострадавшего обнаружила местная женщина, которая проходила мимо.
Кадры с места происшествия также опубликовал Следственный комитет (СК) России.
О том, что в Подмосковье неизвестные напали на сотрудников полиции, стало известно ранее в этот день. Тогда отмечалось, что нападавших было двое и им удалось скрыться на мотоцикле. В регионе были введены планы «Сирена» и «Перехват». По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).