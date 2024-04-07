Опубликованы кадры с места нападения на двух полицейских в Подмосковье
Опубликованы кадры с места нападения на двух полицейских, один из которых впоследствии скончался, в Щелково Московской области. Фото разместила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале 7 апреля.
«Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»)», — указали там.
Двух раненых сотрудников МВД прохожие обнаружили в бессознательном состоянии на проселочной дороге. Один из пострадавших скончался от полученных огнестрельных ранений.
Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика.
В настоящее время ведутся поиски совершившего нападение. По некоторым данным, он скрылся на черном мотоцикле. При этом источник «Известий» сообщал, что злоумышленников может быть двое.