В Москве наградили лауреатов премии «Феникс»

В Москве на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошло награждение лауреатов первой национальной премии «Феникс». Мероприятие состоялось в рамках празднования 30-летия Рунета в воскресенье, 7 апреля.

Лауреатами премии в направлении «Информационные СМИ» стали телеканал РЕН ТВ и Мультимедийный информационный центр «Известия». Награду получил заместитель генерального директора МИЦ Михаил Пак.

Он поблагодарил коллег за сделанный выбор. Также Пак напомнил, что несколько лет назад многие российские СМИ затронула блокировка со стороны западных партнеров.

«Теперь наша страна во многом начала осознавать себя в разных направлениях. Это, мне кажется, более ценно, чем даже та аудитория, которую мы потеряли, тем более что мы ее восстановили на Rutube, — сказал Пак.

Телеканал РЕН ТВ в 2023 году вошел в пятерку самых просматриваемых каналов в информационно-аналитическом направлении. «Известия» в 2022 году стали самым популярным частным информационным телеканалом на Rutube.

Награды также получили директор диджитал-направления Первого канала Ирина Савченко и ведущая информационной программы «Сегодня» на НТВ Эльвира Эфендиева.

МИД России объявили лауреатом в номинации «Каналы государственных структур». Премию вручили официальному представителю ведомства Марии Захаровой.

Лауреатами в специальной номинации «С юмором о главном» стали пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус. В направлении «Точка зрения» награды были вручены Артемию Лебедеву и Дмитрию Пучкову.

Награду за духовно-просветительский контент получили телеканал «Спас» и режиссер Никита Михалков. Премию получил представитель интернет-дирекции телеканала Михаил Волчков, также со сцены было показано видеообращение Михалкова.

Ранее в этот день вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что интернет в РФ сильно изменился за 30 лет, прошедших с 7 апреля 1994 года, когда был зарегистрирован российский домен .RU. Он напомнил, что Россия входит в топ-3 стран по количеству зарегистрированных в национальном домене сайтов.