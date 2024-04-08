Неделя в моде: Пересильд — на подиуме, Лисовец — повсюду

Светскую повестку на прошлой неделе диктовали представители модной индустрии и арт-тусовки. Несколько показов прошло в рамках BoscoFashionWeek: на подиумы вышли Юлия Пересильд с дочерью Анной, Илья Авербух, Лиза Моряк. Ценители изобразительного искусства, не успев отойти от ярмарки Art Russia, проявляли чудеса логистики, чтобы успеть посмотреть новые выставки в пространстве Cube.Moscow, фиджитал-галерее VS Gallery и ставшем точкой притяжения арт-интеллигенции ЦВК Béton, которое сейчас чуть ли не самое модное место в Москве. «Известия» рассказывают о светских событиях прошлой недели.

Юлия и Анна Пересильд на показе Ellassay

Старт светским мероприятиям в понедельник, 1 апреля, дал показ нового бренда Bosco di CIliegi — Ellassay. Это китайская премиальная марка женской одежды. Бутик открылся в ГУМе на месте, где некогда располагался магазин Prada. Среди первых посетителей были певица Юлианна Караулова, телеведущая Елена Летучая, актриса Александра Ревенко, стилист Лина Дембикова, известный адвокат Александр Добровинский и многие другие.

Фото: Пресс-служба Bosco Показ Ellassay. Юлия и Анна Пересильд

После знакомства с убранством бутика гости переместились в демонстрационный зал, чтобы познакомиться с коллекциями. Главным же сюрпризом стало участие в шоу звездных моделей. Открыла показ актриса Юлия Пересильд в белом брючном костюме. Позже на подиуме появилась и ее дочь — 14-летняя Анна Пересильд, которая сегодня стала одним из самых желанных лиц на светских мероприятиях.

Илья Авербух и Лиза Моряк на подиуме Eleventy

Хедлайнерами другого показа в рамках BoscoFashionWeek на следующий день стали фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Моряк. Они продефилировали на показе итальянского бренда базовой классики для мужчин и женщин Eleventy. Шоу прошло в лофте Петровского пассажа в Москве. На подиуме также появился сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк, а среди зрителей был замечен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Лиза Моряк Фото: пресс-служба Bosco Илья Авербух Фото: пресс-служба Bosco Михаил Куснирович и Сергей Кравцов Фото: пресс-служба Bosco Григорий Костюк Фото: пресс-служба Bosco

Цветочная феерия от Беллы Потемкиной

Российский дизайнер Белла Потемкина провела презентацию весенней коллекции, куда вошли и романтичные модели (платья с цветочным узором, легкие блузы, мягкие кардиганы), и дерзкие (косухи, грубые ботинки, корсеты из латекса и кожаные баски). Но на этом полет ее фантазии не остановился. В тандеме с дочерью Евой дизайнер своими руками украсила цветами огромное панно во флагманском бутике. А еще установила качели, на которых тоже «распустились» цветы — гортензии и пионы. Итог — теперь к объекту выстраиваются очереди жаждущих сделать фото.

Фото: Bella Potemkina

Первая арт-ярмарка сезона

В середине прошлой недели ряд выставок открылся в столичных галереях, потенциальных участницах будущих апрельских арт-смотров: |catalog|, «Арт Москва», маркет Win-Win. Но первой в их череде в 2024 году стала ярмарка современного искусства Art Russia, которая отгремела в Гостином дворе еще с 28 по 31 марта.

Она объединила более 200 галеристов, независимых художников, коллекционеров и экспертов арт-рынка. А среди гостей были российские селебрити. Гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин рассказал «Известиям», что ему понравился стенд «Таврида.АРТ», а эксперт моды и телерадиоведущий Влад Лисовец признался, что пришел за «вдохновением и атмосферой».

Митя Фомин Фото: Алексей Родин ST с семьей Фото: Алексей Родин Илья Бачурин Фото: Екатерина Гусева Юлия Барановская Фото: Екатерина Гусева Владислав Лисовец Фото: Екатерина Гусева

Полное обновление в Cube.Moscow

В минувший четверг, 4 апреля, в пространстве Cube.Moscow на Тверской полностью обновилось 14 экспозиций и наполовину еще одна — в галерее «Небеса». Прибывающие каждую минуту представители арт-интеллигенции, включая Сергея Хачатурова, Ольгу Серегину, Екатерину Карцеву, Наталию Крючкову, наслаждались широким выбором вина и, конечно, искусством. Селебрити тоже пришли: среди них засветился и Влад Лисовец, молниеносно придумывающий луки на каждое новое арт-событие.

Настоящее столпотворение наблюдалось в галерее Syntax. Здесь художник Ваня Симонов открыл проект «Дурачок» — о месте маленького человека в большом мире и поисках лучшей жизни. Kupol Gallery представила сразу два проекта: «Эндемики» Тимофея Караффа-Корбута, исследующую вопросы творческой самоидентификации, и выставку Насти Миро и ее супруга Всеволода Саплина «Новый день», посвященный непрекращающемуся циклу сна и пробуждения от него.

Юлия Большакова Фото: Cube.Moscow Настя Миро Фото: Cube.Moscow Иван Симонов Фото: Cube.Moscow Елена Паршина и Надежда Аванесова Фото: Cube.Moscow Влад Лисовец Фото: Cube.Moscow

Фото из прошлого в ЦВК Béton

Ценители фотоискусства в этот вечер встретились в Центре визуальной культуры Béton. Там открылась большая выставка «Алфавит. Советская фотография 1920–1930-х годов». Это один из самых ярких и важных периодов в развитии отечественной и мировой фотографии.

Внутри — более ста работ 50 мастеров: «Молодость» Ивана Шагина, Владимир Маяковский со Скотиком авторства Александра Родченко. Для широкой публики выставка будет открыта до 26 мая 2024 года.

Фото: Филипп Григоренко Ольга Свиблова и Ольга Мичи

Цифровое искусство в VS Gallery

Вечером пятницы, 5 апреля, художник Rinatto L’bank (Ринат Абдрахманов) представил публике персональную выставку цифрового искусства «Мультичеловек 2». Это событие совпало с тем, что одна из его работ параллельно экспонируется и в Москве, и на здании Times Square в Нью-Йорке. Столичные гости смогли оценить оба варианта — благодаря прямому включению из США.

Игристое лилось рекой, а ближе к завершению вечера в небольшом пространстве галереи на Малой Ордынке было яблоку негде упасть. Гостями вечера, помимо коллекционеров и журналистов, стали постоянные резиденты галереи — звезда открытия Ринат Абдрахманов, а также его коллеги по цеху Кирилл Рейв, цифровые художники Данил Карамушкин и Юлия Низамутдинова (Julia Cyberflora) и, конечно, директор галереи Александр Карлявин.

День рождения дизайнера Рушева

Завершала неделю вечеринка по случаю юбилея дизайнера Георгия Рушева. Ему исполнилось 35 лет. По этому случаю он собрал друзей в коктейльном баре «Шаляпин» в отеле «Метрополь» в самом центре столицы. Концентрация моды в этот вечер там была максимальная. Среди гостей были известные представители индустрии — дизайнеры Александр Арутюнов, Антон Лисин, стилисты Владислав Лисовец, Лина Дембикова, Карина Нигай, Евгений Седой.

Георгий Рушев Фото: Иван Мудров Александр Арутюнов Фото: Антон Доников Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб Фото: Антон Доников Карина Нигай Фото: Иван Мудров Лина Дембикова и Евгений Седой Фото: Иван Мудров Денис Казьмин Фото: Иван Мудров Мария Миногарова Фото: Иван Мудров

Многие, чтобы уважить именинника, пришли в украшениях его бренда. Кульминацией вечера стал вынос торта, от которого юбиляр жадно откусил кусочек, задув свечу. А после публика отдалась танцам под dj-сет.