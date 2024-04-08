Прочесть смолоду: почему растет сегмент подростковой литературы

Рост сегмента подростковой литературы стал одним из главных трендов книжного рынка. Прошедшая с 4 по 7 апреля в Гостином дворе ярмарка Non/fiction наглядно продемонстрировала повышение интереса публики к категориям комиксов, young adult и азиатских рисованных изданий. По прогнозам представителей индустрии, в ближайшие несколько лет тенденция сохранится, тем временем детская аудитория сократится. «Известия» изучили, чем интересуются зумеры и как их предпочтения влияют на издательский бизнес.

Не фикция

Весенняя ярмарка Non/fiction в этом году объединила более 250 экспонентов — издательств, культурных институций (Эрмитаж, Пушкинский музей, Третьяковская галерея и другие), книготорговых организаций. Вопреки опасениям, что недавние трагические события отпугнут публику от посещения Гостиного двора, уже на этапе предварительных продаж билетов стало ясно, что уровень прошлого Non/fiction достигнут. В свою очередь, гендиректор компании-организатора ярмарки «Экспо-Парк» Василий Бычков сообщил, что меры безопасности были предприняты беспрецедентные: многоконтурное кольцо охраны, в том числе вооруженной, различные способы проверки посетителей и доставки товаров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Подобные мероприятия — это не только возможность для издательств обратить внимание на свои новинки и продать их заинтересованной публике, но и важный индикатор рыночных тенденций. Конечно, аудитория Non/fiction более мотивированная и продвинутая, это люди, в жизни которых книги действительно занимают важное место. Однако те предпочтения, которые демонстрируют посетители ярмарки, в целом характерны и для покупательской среды в целом.

В последнее время одним из самых ярких трендов стало повышение внимания к подростковой литературе, иначе называемой young adult («юные взрослые»). Проявилось это и на ярмарке, где в традиционном делении на взрослые и детские книги появилась весомая третья ниша.

— Попытки сделать полноценный отдельный раздел young adult мы предпринимали и раньше, но сейчас он масштабнее, чем прежде, — рассказал «Известиям» пресс-секретарь Non/fiction Виталий Когтев.

Детей меньше, подростков больше

Хорошее свидетельство тому — рост раздела «Комиксы»: раньше в нем было 15–20 издательств-участников, а в этот раз — 25. Впервые организаторы решили обеспечить постоянное присутствие на стендах кого-либо из художников-комиксистов. Идея в том, чтобы авторы общались со своей аудиторией, получали обратную связь и учитывали это в дальнейшей работе.

Важную часть рынка комиксов сегодня занимают азиатские жанры — японские манги, южнокорейские манхвы. В прошлом году холдинг АСТ создал редакцию «Бумажный фонарик», сфокусированную именно на этом направлении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Для нас это непривычно, но мы видим, какой популярностью это пользуется у подростков, они отлично в этом разбираются. Поэтому мы специально нанимаем в наши импринты (редакции, сфокусированные на определенной теме или аудитории. — «Известия») молодых людей, которые чувствуют себя во всем этом как рыбы в воде, — отметила главный редактор издательства «Малыш» Ольга Муравьёва.

По ее словам, в целом за прошлый год все детские и подростковые редакции холдинга АСТ выпустили 3352 наименования. Больше, чем прежде. Но, скорее всего, в 2024-м и эта цифра будет еще больше. И хотя наибольшим спросом традиционно пользуется классика советских авторов — Эдуарда Успенского, Юрия Энтина, Сергея Михалкова и других, самый активный рост демонстрирует именно современная литература для тинейджеров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Общее количество детей от пяти до девяти лет — возрастной группы, которая является одной из основных в продажах детской литературы, — уменьшится в ближайшие пять лет более чем на 2 млн. Это происходит под влиянием общей демографической ситуации в стране. Вместе с тем, доля молодежной читательской аудитории и спрос на литературу для подростков старше 14 лет будет увеличиваться. Прогнозируем рост относительно детской аудитории на 17% к 2027 году, — отметил в беседе с «Известиями» директор департамента «Планета Детства» АСТ Сергей Тишков.

Помимо «Бумажного фонарика» холдинг создал также импринт NoSugar Books, ориентированный в большей степени на отечественную литературу для подростков. Менее чем за год новая редакция выпустила свыше 45 новых книг в различных жанрах (преимущественно фэнтези, мистика, триллеры). Из них на Non/fiction наибольшим спросом пользовались цикл фэнтези-книг Александрии Рихтер про Кристофера Клина и триллеры из серии Escape Алисы Бодлер о тайнах мира квестов.

Славянское фэнтези против экшена о драконах

Наблюдения о росте подросткового сегмента подтверждаются и другими участниками индустрии.

— В последние несколько лет сегмент молодежной литературы является главным драйвером книжного рынка, — отмечает Полина Властовская, директор по проектам издательств «Росмэн» и «Кислород». — Самая читающая аудитория, по данным «РосИндекс», сосредоточена в возрасте 16–19 лет и 20–24 лет, а самое большое количество импринтов в прошлом году было создано в нише young adult.

Интересно, что литература young adult востребована не только у самих подростков, но и у вполне взрослых миллениалов, которые ценят данную литературу за искренность и ностальгируют по собственным тинейджерским переживаниям. Кроме того, важным фактором оказывается глубокая взаимосвязь многих изданий с прочими явлениями массовой культуры — видеоиграми, аниме, поп-музыкой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Сегодня всё чаще мы говорим не только о фильме или книге, а об историях и сообществах, растущих вокруг них. В нише young adult максимальное количество таких кроссмедийных проектов, — подчеркивает в беседе с «Известиями» Полина Властовская.

«Росмэн» в этом году впервые представил на Non/fiction в качестве самостоятельного экспонента свой импринт «Кислород» — автономный проект, в котором собрана проза и русскоязычных, и зарубежных авторов. Продажи стенда возглавили

«Канашибари. Пока не погаснет последний фонарь» отечественных дебютантов Ангелины и Вероники Шэн (остросюжетное фэнтези в декорациях старых японских мифов), мировой бестселлер «Четвертое крыло» Ребекки Яррос (экшен про драконов, топ-5 на Amazon) и «Бессмертник» Нади Совы (славянское фольклорное фэнтези).

Участники индустрии уверены: ярких произведений в сфере young adult будет всё больше. Писать романы для подростков начинают сами тинейджеры или же те, кто лишь недавно вышел из этого возраста, а следовательно, может говорить с целевой аудиторией на родном для нее языке. И это, с одной стороны, залог успеха их книг, а с другой — причина активного появления новых имен на книжном рынке. В общем, продолжение следует.