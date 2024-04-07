В России появится новый праздник
В России появится День работника электронной промышленности. Профессиональный праздник будут отмечать в первое воскресенье октября, сообщает телеканал «Известия». Соответствующее постановление уже подписали в правительстве РФ. Цифровая отрасль демонстрирует стабильный и устойчивый рост. В сфере работает более 300 тыс. человек.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.