Собянин рассказал об обучении программированию и танцам в библиотеках

В библиотеках Москвы работают около двух тысяч кружков, открытых для детей и взрослых, в том числе участников «Московского долголетия». Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Москвичи могут заняться изобразительным или театральным искусством, хореографией и другими видами творчества, а также изучать навыки программирования и иностранные языки.

«Можно организовать и свой кружок. Для этого надо выбрать учреждение на сайте [Мосразвития], прийти туда и предложить свою концепцию», — отметил градоначальник.

Ранее Собянин также рассказал о работе столичного сервиса «Вместе с культурой». При помощи него можно арендовать подходящую площадку под любое мероприятие, например, под лекцию или мастер-класс. Так москвичи организовали уже более 25 тыс. различных событий.